В Україні розробили бронежилет для жінок

Щоб забезпечити дівчатам з Національної гвардії України комфорт та захист під час несення служби, для них розробили бронежилет. Про це повідомила заступниця міністра внутрішніх справ Мері Акопян на своїй сторінці у Facebook.
За словами Мері Акопян, останні кілька років відбувається активна інтеграція жінок в армію. Перші екземпляри для тестування отримали військовослужбовці-жінки Київського гарнізону.
«Створення бронежилета для жінок – ментальний прорив», – переконана вона.
У нових бронежилетах прибрали дві подушки, залишили лише нижні, збільшивши удвічі їхню товщину. Виробники кажуть, що система підійде не тільки для жінок, але й для чоловіків з розвинутими грудними м’язами.
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Андрій Котенський