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Україна укріплює кордон із росією та білоруссю

Ольга Денисяка

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російські війська посилили обстріли прикордонних областей, однак створення ударних угрупувань в рф та білорусі, які б могли здійснити повторне вторгнення в Україну, наразі не спостерігається. Усі складові сектору безпеки і оборони України посилили ці напрямки. Як передає Укрінформ, про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, коментуючи ситуацію на кордоні з росією та білоруссю.

«Ворог продовжує обстрілювати територію і Чернігівської і Сумської областей, це відбувається щоденно. Останнім часом ми фіксуємо, що більше обстрілів припадає саме на Сумську область», – зазначив речник, додавши, що загарбниками застосовується ствольна артилерія, міномети, запуски ракет з літаків.

Демченко відзначив, що ні на кордоні з росією, ні на кордоні з білорусю наразі не спостерігається створення ударних угрупувань, які б могли здійснити повторне вторгнення на територію України. ДПСУ, ЗСУ й інші складові сектору безпеки і оборони посилюють ці напрямки.

«Робиться все необхідне, щоб укріпити як лінію кордону, так і прикордоння у разі, якщо ворог або ті, хто захоче до нього долучитися, спробує здійснити наступ на нашу країну», – наголосив Демченко.

Зазначимо, командувач об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв поінформував, що українські захисники мінують небезпечні напрямки та облаштовують інженерні загородження на кордоні з Білоруссю. За його словами, підрозділи Державної прикордонної служби укріплюють державний кордон України на всіх небезпечних та загрозливих напрямках.

Як повідомляв Львівський портал, росія продовжує утримувати окремі підрозділи збройних сил на кордоні з Україною в межах Чернігівської та Сумської областей. Проте ознак формування ударного угруповання для наступу немає.

Таокж, за даними прикордонників, ситуація на кордоні з Білоруссю є стабільною, ознак формування сил для наступу на Україну наразі немає.

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