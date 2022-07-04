Прикордонники не фіксують формувань ударних груп рф для повторного наступу

росія продовжує утримувати окремі підрозділи збройних сил на кордоні з Україною в межах Чернігівської та Сумської областей. Проте ознак формування ударного угруповання для наступу немає. Про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив на брифінгу 4 липня, передає Львівський портал.

«російська федерація продовжує утримувати окремі підрозділи збройних сил в прикордонних районах Брянської та Курської областей. Це робиться для демонстрації присутності та сковування дій підрозділів та сил оборони України. Ми не фіксуємо формування ворогом ударного угруповання для відновлення наступу на цьому напрямку», – заявив

Також голова ДПСУ зазначив, що в той же час росія не полишає обстрілювати територію Чернігівщини і особливо Сумщини. Противник щоденно відкриває вогонь з артилерії, мінометів, стрілецької зброї. Також продовжуються випадки скидання вибухових пристроїв із безпілотників. Лише за тиждень прикордонники зафіксували більше ста обстрілів цих територій, шість з яких були – з використанням авіації, сім зі стрілецької зброї, а решта – артилерії та мінометів.

Як повідомляв Львівський портал, за даними прикордонників, ситуація на кордоні з Білоруссю є стабільною, ознак формування сил для наступу на Україну наразі немає.

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