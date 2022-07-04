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Ознак формування Білоруссю сил для наступу немає, – прикордонники

Ольга Денисяка

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Ситуація на кордоні з Білоруссю є стабільною, ознак формування сил для наступу на Україну наразі немає. Про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив на брифінгу 4 липня, передає Львівський портал.

«Суттєвих змін в обстановці та характері діяльності Збройних сил Білорусі ми (ред,– прикордонники) наразі не відмічаємо, не відмічають цього і Збройні сили України. На кордоні з Білоруссю ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено», – заявив Андрій Демченко.

Також речник ДПСУ зазначив, що підрозділи Збройних сил Білорусі на ротаційній основі продовжують виконувати завдання з прикриття білорусько-української ділянки кордону в межах Брестської та Гомельської областей.

Крім того, за його словами, в прикордонних районах сили Білорусі проводять інженерне облаштування та використовують засоби радіоелектронної боротьби.

Як повідомляв Львівський портал, в Головному управлінні розвідки МО України заявили, що Білорусь тримає сім військових батальйонів напоготові на кордоні з Україною, однак наразі прямий наступ є малоймовірним.

Також Білорусь продовжила терміни мобілізаційного навчання з 1 липня до 9 липня.

Додамо, що у Львові напрацювали план дій, якщо відубдеться вторгнення з боку Білорусі. У кожному районі Львова створять штаби оборони та продовжать формувати стратегічний резерв продуктів на випадок блокування шляхів постачання.

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