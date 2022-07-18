ОСТАННІ НОВИНИ

Росіяни обстріляли Дніпропетровщину

Анастасія Диняк

|

Російські окупанти вночі обстріляли житлові квартали Нікополя на Дніпропетровщині. Про це Львівському порталу повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Так, у понеділок, 18 липня, росіяни атакували Нікополь. По місту випустили понад 60 снарядів. Унаслідок обстрілів зазнали руйнувань житлові квартали та міську інфраструктуру.

Окрім того, окупанти поранили літню жінку. 75-річна місцева мешканка знаходиться в лікарні.

«Зруйновані з десяток приватних житлових будинків. Пошкоджено водопровід та газопровід  на одній з вулиць. Зачепило лікарню, промислове та енергетичне підприємства, порт», – додав Резніченко.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Хто намагається знищити ландшафтний заказник «Торфовище Білогорща»?
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Хто намагається знищити ландшафтний заказник «Торфовище Білогорща»?

У понеділок, 18 липня 2022 року, у Львівському окружному адміністративному суді розглядатимуть позов чотирьох гаражних к...

Українська науковиця отримала найпрестижнішу нагороду з математики – медаль Філдса
Анастасія ДИНЯК
Українська науковиця отримала найпрестижнішу нагороду з математики – медаль Філдса

Киянка Марина В'язовська стала другою громадянкою України та другою жінкою в історії, яка отримала найпрестижнішу матема...

Для виїзду з області чи району потрібен дозвіл військкомату. Що про це відомо
Ольга ДЕНИСЯКА
Для виїзду з області чи району потрібен дозвіл військкомату. Що про це відомо

У воєнний час військовозобов’язані українці не зможуть вільно виїхати зі свого району чи області. Для цього вони повинні...

Якою буде повоєнна відбудова: Україна представила план на 750 мільярдів доларів
Ольга ДЕНИСЯКА
Якою буде повоєнна відбудова: Україна представила план на 750 мільярдів доларів

4 липня на конференції у швейцарському Лугано Україна презентувала план післявоєнного відновлення. План розрахований на ...

всі статті
Львівський портал