Росіяни обстріляли Дніпропетровщину

Російські окупанти вночі обстріляли житлові квартали Нікополя на Дніпропетровщині. Про це Львівському порталу повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Так, у понеділок, 18 липня, росіяни атакували Нікополь. По місту випустили понад 60 снарядів. Унаслідок обстрілів зазнали руйнувань житлові квартали та міську інфраструктуру.

Окрім того, окупанти поранили літню жінку. 75-річна місцева мешканка знаходиться в лікарні.

«Зруйновані з десяток приватних житлових будинків. Пошкоджено водопровід та газопровід на одній з вулиць. Зачепило лікарню, промислове та енергетичне підприємства, порт», – додав Резніченко.