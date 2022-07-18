Керуюча справами Львівської облради звільнилась з посади

Керуюча справами Львівської облради Марта Литвинюк написала заяву на звільнення з посади. Про це повідомили Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної ради.

Як стало відомо, Литвинюк звільнилась у п’ятницю, 15 липня, «за згодою сторін». Тимчасовим виконувачем обов’язків керуючого справами покладено на її заступницю Мирославу Туркало.

Раніше Львівський портал повідомляв, що у лютому 2021 року від мера Львова Андрія Садового пішло ряд топ-посадовців, серед яких була Марта Литвинюк.

У вересні цього ж року Литвинюк обійняла аналогічну посаду у Львівській облраді.

Як відомо, Марта Литвинюк керувала справами виконавчого комітету Львівської міськради 15 років поспіль – із 2006-го. У 2018 році на цій посаді вона заробила понад 680 тисяч грн, у 2019-му – більше 900 тисяч грн.

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