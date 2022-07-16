Хто намагається знищити ландшафтний заказник «Торфовище Білогорща»?

У понеділок, 18 липня 2022 року, у Львівському окружному адміністративному суді розглядатимуть позов чотирьох гаражних кооперативів щодо скасування рішення Львівської обласної ради про створення заказника «Торфовище Білогорща». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної ради.

Як пояснив начальник юридичного відділу Львівської обласної ради Ярослав Гасяк, рішенням Рясне-Руської сільської ради в кінці 2020 року 15 га. ландшафтного заказника було передано в приватну власність. В тому числі передано на безоплатній основі п`ятьом гаражним кооперативам, створеним декілька місяців раніше. Про таке рішення стало відомо після проведення інвентаризації земель у зв’язку з приєднанням території до Львівської міської ради. Спробу цих кооперативів тепер оскаржити рішення обласної ради про створення заказника, юрист вважає безпідставною.

«Заказник місцевого значення «Торфовище Білогорща» був створений обласною радою у 29 жовтні 2019 року. Кооперативи, як юридичні особи створилися через рік, у серпні-вересні 2020 року, а земельні ділянки на території заказника отримали у власність ще пізніше. Тим паче зараз у господарських судах розглядаються справи щодо повернення цих ділянок у власність міста. Очевидно за оскарженням рішення про створення заказника в окружному адміністративному суді проглядається намір кооперативів зупинити процеси повернення набутих ними земельних ділянок», – зазначив Ярослав Гасяк.

Ініціаторка збереження заказника «Торфовище Білогорща» Наталія Кузьма наголосила, що посягання на заказник це не лише питання екології, а й захист інтересів містян. Саме мешканці Львова зібрали необхідну кількість голосів для петиції щодо збереження унікальної природної території, отримали схвалення від Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України та почали разом з екологами відстоювати ідею збереження торфовищ.

«Йдеться про якість повітря, прісну воду, яка акумулюється в природних угіддях, врешті це місце відпочинку і психологічного розвантаження для людей. Мешканці прибирали, вивозили сміття та планують чітко означити, промаркувати територію. Відповідні рішення у 2021 році прийняті владою міста Львова. Також є напрацьоване Положення про заказник. У документі визначено призначення її як доступної для усіх відпочинкової зони», – розповіла Наталія Кузьма.

Заступниця голови комітету Національної асоціації адвокатів України із земельного, аграрного та двокілевого права Софія Шутяк наголосила, що сьогодні ми б мали думати не про захист вже створених заказників, а про створення нових природних зон у містах.

«Ми маємо зберегти природні об’єкти для нащадків. Адже кожен громадянин має право на чисте довкілля і може користуватися природними ресурсами. Але ми спостерігаємо ситуацію навпаки, коли гаражні кооперативи планують використовувати територію заказника з приватною, комерційною ціллю. Також виникає питання, чому взагалі ділянки заказника були роздані суб’єктам безоплатно?», – наголошує адвокатка.

Передача земель заказника під ділянки – незаконна.

«Позиція громадськості, Львівської міської ради, Зимноводівської сільської ради та Львівської обласної ради єдина – процедурно порушень при створенні заказника не було, а розпаювання земельних ділянок природно-заповідного фонду і безоплатна передача ділянок відбулося з порушеннями», – підсумував Ярослав Гасяк.

Нагадаємо, що місцеві активісти тривалий час домагались юридичного охоронного статусу цієї території, і лише у 2019 році це вдалося зробити. Тоді Львівська обласна рада офіційно створила ландшафтний заказник місцевого значення «Торфовище Білогорща» із площею 92 га. Відповідне рішення підтримала й міськрада Львова.

Однак з того моменту почались земельні скандали. Так, напередодні місцевих виборів-2020 Рясне-Руська сільрада роздала 500 земельних ділянок, 300 із яких – це 58 га львівського ландшафтного заказника «Торфовище Білогорща». Дізнавшись про це, мерія Львова на початку 2021 року подала в суд.

Сьогодні п’ять гаражних кооперативів через суд хочуть скасувати рішення Львівської обласної ради, яким створили ландшафтний заказник місцевого значення «Торфовище Білогорща».

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