«Торфовище Білогорща» офіційно визнали заповідником

Вчора, 29 жовтня, під час сесії Львівської обласної ради ухвалили рішення «Про оголошення ландшафтного заказника місцевого значення «Торфовище Білогорща» загальною площею 92,0 га в межах Львівської міської та Зимноводівської сільської рад. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Природно-заповідний об’єкт створено з метою збереження унікальних торфово-болотних комплексів на Головному Європейському вододілі з найглибшим у регіоні заляганням покладів торфу.

Нагадаємо, що створення цього заказника ініціювали львів’яни, створивши петицію «Про необхідність створення ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Торфовище Білогорща».

Міська рада підтримала петицію ще у 2017 році. А втілити цей проект у життя обіцяли у 2018.