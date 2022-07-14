У Львові створять мурал, присвячений Юрію Руфу 

У Львові створять стінопис та встановлять меморіальну таблицю, присвячені учаснику бойових дій, громадському діячеві, поету Юрію Дадаку (Руфу). Стінопис буде зображено на будинку, де він проживав, таблицю повісять на стіні школи, в якій захисник навчався. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі мерії.

Стінопис на фасаді рідного дому Юрія Дадака (Руфа) зображає самого Героя та цитату.

«З такою ініціативою виступила громадська організація «Інститут суспільних ініціатив». Юрій Дадак (Руф) – видатний поет, письменник, науковець, захисник України. Він загинув від російських військ 1 квітня 2022 року, воюючи на Луганщині. Нанесення стінопису на будинок, де він мешкав, буде гідним вшанування його пам’яті», – йдеться в повідомленні.

Також погодили встановлення меморіальної таблиці нового формату на фасаді ліцею, де він навчався.

Зазначимо, що на честь Юрія Руфа перейменували вулицю Некрасова у Львові.

Довідково:

Юрій (Руф) Дадак (26 вересня 1980 – 1 квітня 2022) – український поет, учений, громадський діяч, засновник літературного проєкту «Дух Нації», захисник України.

Юрій Руф народився в 1980 році в Тернопільській області. Почав писати вірші у 14 років. У 2011 році, коли готувався до друку його збірник «Багряна лірика», вибрав собі псевдонім «Юрій Руф». У 2015 році заснував літературний проект «Дух Нації».

Життя письменника обірвалося 1 квітня поблизу Попасної, де тривають запеклі бої наших захисників із окупантами. У письменника залишилися і дружина і дві донечки.

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