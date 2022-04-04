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У бою на Луганщині загинув львівський письменник Юрій Руф

Андрій Котенський

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У боях з російськими окупантами на Луганщині загинув відомий український письменник, львів’янин Юрій Руф. Про це повідомив активіст Добровольчого руху ОУН Антон Петрівський.

«Загинув Юрій Руф. В боях за Україну. Як воїн… Він був поетом, який оспівував українські звитяги. Він сам став частиною української звитяги. Ми провели незбагненну кількість часу у розмовах про те, як нам виборювати українську Україну. Я пам’ятаю більшість його цінних думок. Їх ми візьмемо на озброєння у здобутті української України, про яку він так мріяв. Спочинь, Друже. Дякую за Чин», – повідомив Антон Петрівський.

Як відомо, Юрій Руф у перший день повномасштабного вторгнення вступив до лав 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

Життя письменника обірвалося поблизу Попасної, де тривають запеклі бої наших захисників із окупантами.

У письменника залишилися і дружина і дві донечки.

Юрій Руф народився в 1980 році в Тернопільській області. Почав писати вірші у 14 років. У 2011 році, коли готувався до друку його збірник «Багряна лірика», вибрав собі псевдонім «Юрій Руф».

У 2015 році заснував літературний проект «Дух Нації».

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