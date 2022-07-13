Під завалами у Часовому Яру виявили нові тіла загиблих

З-під завалів багатоповерхівки у Часовому Яру на Донеччині дістали тіла ще 11 загиблих місцевих мешканців. Дев’ятьох людей вдалося врятувати. Про це Львівському порталу повідомили у Державній службі надзвичайних ситуацій.

Так, унаслідок російського обстрілу багатоповерхівки у Часовому Яру загинули щонайменше 46 осіб. Серед них – дев’ятирічна дитина. Урятували з-під завалів дев’ятьох людей.

Рятувальники вже розібрали понад 465 тонн зруйнованих елементів будинку. Наразі пошукові роботи тривають.

Від ДСНС залучені 56 людей та 8 одиниць техніки, два автокрани та два навантажувачі від місцевих органів влади, на місці чергує один автомобіль швидкої медичної допомоги.

Нагадаємо, ввечері 9 липня російські окупанти ракетами вдарили по багатоповерхівці у Часовому Яру на Донеччині.

Тоді рятувальники зазначили, що під завалами можуть перебувати ще 24 людини, серед них 9-річна дитина.

Станом на 13:25 год. 11 липня дев’ятьох осіб рятувальники дістали з-під завалів.

Станом на 6:30 год. 12 липня рятувальники розібрали близько 70% руїн будинку, який знищила російська ракета.