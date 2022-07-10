рф вдарила по багатоповерхівці на Донеччині: 15 загиблих

Ввечері 9 липня російські окупанти ракетами вдарили по багатоповерхівці у Часовому Яру на Донеччині. Наразі відомо про 15 загиблих, під завалами можуть перебувати 24 людини. Про це повідомив у Facebook голова Донецької ОВА Сергій Кириленко.

Станом на 16:00 год. 10 липня рятувальники виявили під завалами багатоповерхівки у Часовому Яру, яку російські окупанти уразили ракетами, 15 загиблих. Під завалами можуть перебувати ще 24 людини, серед них є дитина.

«П’ятеро осіб вдалося врятувати. Ще з кількома людьми, які опинилися під завалами, встановили та підтримують мовний контакт. За різними оцінками, там можливе перебування ще 24 осіб, серед яких 9-річна дитина», – заявив Кириленко.

Рятувальники ДСНС розібрали близько 99 тонн зруйнованих елементів будинку. Рятувальна операція триває.

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