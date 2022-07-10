ОСТАННІ НОВИНИ

рф вдарила по багатоповерхівці на Донеччині: 15 загиблих

Ольга Денисяка

|

Ввечері 9 липня російські окупанти ракетами вдарили по багатоповерхівці у Часовому Яру на Донеччині. Наразі відомо про 15 загиблих, під завалами можуть перебувати 24 людини. Про це повідомив у Facebook голова Донецької ОВА Сергій Кириленко.

Станом на 16:00 год. 10 липня рятувальники виявили під завалами багатоповерхівки у Часовому Яру, яку російські окупанти уразили ракетами, 15 загиблих. Під завалами можуть перебувати ще 24 людини, серед них є дитина.

«П’ятеро осіб вдалося врятувати. Ще з кількома людьми, які опинилися під завалами,  встановили та підтримують мовний контакт. За різними оцінками, там можливе перебування ще 24 осіб, серед яких 9-річна дитина», – заявив Кириленко.

Рятувальники ДСНС розібрали близько 99 тонн зруйнованих елементів будинку.  Рятувальна операція триває.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Українська науковиця отримала найпрестижнішу нагороду з математики – медаль Філдса
Анастасія ДИНЯК
Українська науковиця отримала найпрестижнішу нагороду з математики – медаль Філдса

Киянка Марина В'язовська стала другою громадянкою України та другою жінкою в історії, яка отримала найпрестижнішу матема...

Для виїзду з області чи району потрібен дозвіл військкомату. Що про це відомо
Ольга ДЕНИСЯКА
Для виїзду з області чи району потрібен дозвіл військкомату. Що про це відомо

У воєнний час військовозобов’язані українці не зможуть вільно виїхати зі свого району чи області. Для цього вони повинні...

Якою буде повоєнна відбудова: Україна представила план на 750 мільярдів доларів
Ольга ДЕНИСЯКА
Якою буде повоєнна відбудова: Україна представила план на 750 мільярдів доларів

4 липня на конференції у швейцарському Лугано Україна презентувала план післявоєнного відновлення. План розрахований на ...

Україна отримала транспортний безвіз з ЄС. Що це означає
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Україна отримала транспортний безвіз з ЄС. Що це означає

У середу, 29 червня, між Україною та Європейський Союзом погоджено транспортний безвіз. Спеціальну Угоду про транспортну...

всі статті
Львівський портал