ОСТАННІ НОВИНИ

Часів Яр: кількість загиблих зросла. Оновлено

Анастасія Диняк

|

Рятувальники продовжують розбирати завали багатоповерхівки в Часовому Яру на Донеччині. Кількість загиблих зросла вже до 34 осіб. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Так, за даними Кириленка, станом на 6:30 год. 12 липня рятувальники розібрали близько 70% руїн будинку, який знищила російська ракета.

Наразі з-під завалів витягли тіла 34 місцевих мешканців. Серед них – 9-річний хлопчик. Рятувальна операція триває.

Оновлено:

Станом на 11:00 год. рятувальники виявили тіла 35 загиблих, врятувало з-під завалів 9 людей. Працівники ДСНС розчистили та розібрали понад 320 тонн зруйнованих елементів будинку, роботи тривають.

Нагадаємо, ввечері 9 липня російські окупанти ракетами вдарили по багатоповерхівці у Часовому Яру на Донеччині.

Тоді рятувальники зазначили, що під завалами можуть перебувати ще 24 людини, серед них 9-річна дитина.

Станом на 13:25 год. 11 липня дев’ятьох осіб рятувальники дістали з-під завалів.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Українська науковиця отримала найпрестижнішу нагороду з математики – медаль Філдса
Анастасія ДИНЯК
Українська науковиця отримала найпрестижнішу нагороду з математики – медаль Філдса

Киянка Марина В'язовська стала другою громадянкою України та другою жінкою в історії, яка отримала найпрестижнішу матема...

Для виїзду з області чи району потрібен дозвіл військкомату. Що про це відомо
Ольга ДЕНИСЯКА
Для виїзду з області чи району потрібен дозвіл військкомату. Що про це відомо

У воєнний час військовозобов’язані українці не зможуть вільно виїхати зі свого району чи області. Для цього вони повинні...

Якою буде повоєнна відбудова: Україна представила план на 750 мільярдів доларів
Ольга ДЕНИСЯКА
Якою буде повоєнна відбудова: Україна представила план на 750 мільярдів доларів

4 липня на конференції у швейцарському Лугано Україна презентувала план післявоєнного відновлення. План розрахований на ...

Україна отримала транспортний безвіз з ЄС. Що це означає
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Україна отримала транспортний безвіз з ЄС. Що це означає

У середу, 29 червня, між Україною та Європейський Союзом погоджено транспортний безвіз. Спеціальну Угоду про транспортну...

всі статті
Львівський портал