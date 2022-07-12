Часів Яр: кількість загиблих зросла. Оновлено

Рятувальники продовжують розбирати завали багатоповерхівки в Часовому Яру на Донеччині. Кількість загиблих зросла вже до 34 осіб. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Так, за даними Кириленка, станом на 6:30 год. 12 липня рятувальники розібрали близько 70% руїн будинку, який знищила російська ракета.

Наразі з-під завалів витягли тіла 34 місцевих мешканців. Серед них – 9-річний хлопчик. Рятувальна операція триває.

Оновлено:

Станом на 11:00 год. рятувальники виявили тіла 35 загиблих, врятувало з-під завалів 9 людей. Працівники ДСНС розчистили та розібрали понад 320 тонн зруйнованих елементів будинку, роботи тривають.

Нагадаємо, ввечері 9 липня російські окупанти ракетами вдарили по багатоповерхівці у Часовому Яру на Донеччині.

Тоді рятувальники зазначили, що під завалами можуть перебувати ще 24 людини, серед них 9-річна дитина.

Станом на 13:25 год. 11 липня дев’ятьох осіб рятувальники дістали з-під завалів.