«Нульове» розмитнення авто: Україна «пробачила» більше 42 млрд грн

За час дії так званого «нульового» розмитнення автомобілів, ввезених в Україну з-за кордону, держбюджет не отримав 42,6 млрд грн. Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев у своєму Тelegram.

Так, за час дії ЗУ №2142 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану» під час митного оформлення визначених товарів держава надала митних пільг загалом на 42,6 млрд грн.

За словами Гетманцева, 26,1 млрд грн із цієї суми – це за «нульове» розмитнення автомобілів, які ввозили українці, а ще 16,5 млрд грн – за автівки, що транспортували підприємства.

Нагадаємо, у березні Верховна Рада значно лібералізувала податкове законодавство на час дії воєнного стану. Після цього в Україну почали активно ввозити автомобілі, що спричиняло проблеми для ввезення гуманітарної допомоги та зброї. Аби уникнути черг, розмитнити автівку для власних потреб з країн Євросоюзу за «нульового» мита можна було лише на шести пунктах пропуску.

Ввезти автівку з-за кордону, скориставшись «нульовим» розмитненням, можна було з 6 квітня по 1 липня. За цей час в Україну поставили 237 тисяч автомобілів.

Спершу абсолютна більшість ввезених автомобілів була бюджетною. Значною мірою їх купували на потреби армії, тероборони або замість втраченої машини на сім’ю. Разом із тим найдорожче авто, яке завезли без мит, коштувало понад 7 мільйонів гривень.

Додамо, що з 1 липня пільгове розмитнення скасували для всіх видів авто, крім електрокарів.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.