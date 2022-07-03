Назвали найдорожче авто, яке завезли в Україну без мит

Найдорожчим авто, яке завезли з пільгою стала Ferrari Roma 2020 року за 221,4 тисяч доларів (7.8 мільйона гривень – ред.). Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Власник суперкару зекономив понад 71 тисячу доларів платежів.

«Найдорожчою машиною стала Ferrari Roma 2020 року за 221,4 тис. $. Сума наданої від держави митної та податкової пільги на розмитнення власнику суперкару – 71,3 тис. $. Сподіваюсь вистачить на бензин)», – повідомив Ярослав Железняк.

Нагадаємо, в березні Верховна Рада значно лібералізувала податкове законодавство на період воєнного стану. Після цього в Україну почали активно ввозити автомобілі. Це спричиняло проблеми для ввезення гуманітарної допомоги та зброї для України. Аби уникнути черг, розмитнити автівку для власних потреб з країн Євросоюзу за нульового мита можна було лише на шести пунктах пропуску.

Додамо, що спершу абсолютна більшість ввезених автомобілів була бюджетними і. Скільки дорогих автомобілів українці ввезли за нульовим митом читайте тут.

Фото ілюстративне

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