На вулиці Коновальця у Львові відновили історичну браму

На вулиці Коновальця, 44 у Львові відреставрували ще одну історичну браму. Вона прикрашає фасад будинку, що збудований у стилі пізнього модерну. Відновлювати дубові двері розпочали ще до початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

«Найбільш знищеним у цих дверях був світлик, який має велику кількість деталей. Тільки уявіть, на ньому закріплено 28 фасетованих фігурних скелець, які довелося виготовити заново. Загалом дуже пошкодженою була саме верхня частина дверей, ми замінили приблизно 30% зіпсованої деревини», – розповів реставратор Василь Гришканич.

Фахівець також замінив зношені та пошкоджені притворні планки, оновив цокольні дошки.

«Колись у ці двері тричі ставили різні замки, і щоразу в різні місця. Тому довелось докласти чимало зусиль, аби привести їх до ладу. Аби конструкція служила ще десятки років», – додав майстер.

Реставрацію провели в межах міської Програми співфінансування, яку координує ЛКП «Бюро спадщини» управління охорони історичного середовища.

«Загальна вартість робіт становила 60 000 грн. З цієї суми місто оплатило 70%, відтак внесок мешканців склав майже 18 000 грн», – зазначив директор ЛКП «Бюро спадщини» Павло Богайчик.

Додамо, торік у цьому будинку реставратори відновили і внутрішні дерев’яні двері-віяло.

Нагадаємо, задля відновлення старовинних брам у Львові ще у 2018-му започаткували спеціальну програму, у межах якої мерія виділяє 70% коштів на необхідні роботи. Інші 30% мають оплатити місцеві мешканці.

У 2019 році до співфінансування у мерії додали програму реставрації вікон, у 2020-му – програму реставрації історичних балконів. А з 2021 року у Львові почала діяти програма, у межах якої місто дає кошти на відновлення сходових кліток, холів, вітражів та декоративних елементів на фасадах історичних житлових будинків.

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