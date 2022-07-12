Велодоріжку у Сихівському лісі обіцяють прокласти до осені

У Сихівському лісі активізували влаштування велосипедної й пішохідної доріжок. Наразі роботи виконані на 60%, завершити їх обіцяють до початку осені. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Йдеться про першу чергу робіт з облаштування «Зеленої лінії Львова» – 7-кілометрового маршруту для пішоходів та велосипедистів, який з’єднає Сихів із центром міста. Згадана перша черга передбачає влаштування велодоріжки протяжністю 610 м та пішохідної алеї (750 м) вздовж парку Івана Павла ІІ, встановлення лавок, сміттєвих урн та вуличного освітлення.

Велодоріжка розпочнеться біля церкви «Голгофа» на вул. Скрипника і пролягатиме вглиб лісу по вул. Лісній і завершиться аж біля гуртового ринку «Шувар» на вул. Хоткевича. Також за цим маршрутом прокладуть хідник, встановлять 32 лавки, 12 шезлонгів, 30 урн для сміття й пів сотні ліхтарів.

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Окрім того, тут обладнають 7 велопарковок та антипаркувальні стовпчики, аби унеможливити заїзд автомобілів. Бюджет встановили на рівні 7,52 млн грн.

Як пояснюють у мерії, прокладати доріжку у парку почали ще торік восени, але на зиму всі роботи зупинили. Незважаючи на війну, навесні їх вдалося відновити. Дотепер готовність становить 60%. Завершити об’єкт обіцяють до початку осені.

Підрядником обрали ТОВ «Вельт Капітал», хоча на перемогу у тендері претендувала фірма, яку підозрювали у підробці документів на ремонт доріг і вулиць у Львові.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Вельт Капітал» – львівська будівельна компанія, яка існує з 2016 року. Її власницею є львів’янка Тетяна Павленко.

У 2020 році на державних закупівлях фірма заробила 722 млн грн, у 2021-му – 331 млн грн, а за перше півріччя 2022-го – трохи більше 70 млн грн.

Наші гроші.Львів раніше писали, що ТОВ «Вельт Капітал» виграє у тендерах, конкуруючи зі знайомими фірмами, або навіть коли подає неповну документацію. Так, наприклад, це підприємство у 2018 році виграло 32-мільйонний тендер на реконструкцію дитсадка на вул. Тракт Глинянський чи взялося будувати народний дім у Давидівській ОТГ, не підтвердивши наявність необхідної техніки.

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