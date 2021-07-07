Велодоріжку у Сихівському лісі може прокласти фірма, яку підозрюють у підробці документів

На перемогу у тендері на прокладання велодоріжки і пішохідної алеї вздовж парку Івана Павла ІІ на Сихові претендує ТзОВ «Будівельна компанія «Захід нео буд». З 2019 року фірму підозрюють у підробці документів на ремонт доріг і вулиць у Львові. Про це повідомляє Львівський портал.

Тендер на першу чергу робіт з облаштування «Зеленої лінії Львова» оголосило ЛКП «Львівавтодор». Йдеться про окремий 7-кілометровий маршрут для пішоходів та велосипедистів, який з’єднає Сихів із центром міста.

Згадана перша черга передбачає влаштування велодоріжки та пішохідної алеї вздовж парку Івана Павла ІІ, встановлення лавок, сміттєвих урн та вуличного освітлення.

Велодоріжка розпочнеться біля церкви «Голгофа» на вул. Скрипника і пролягатиме вглиб лісу по вул. Лісній і завершиться аж біля гуртового ринку «Шувар» на вул. Хоткевича. Також за цим маршрутом прокладуть хідники, встановлять лавки, урни для сміття й ліхтарі.

Реклама партнерів

Окрім того заплановані велопарковки, стійки для ремонтів двоколісних та станції для прибирання за собаками. Бюджет встановили на рівні 7,8 млн грн.

За підрахунками Google maps протяжність відрізка, на якому заплановані всі ці роботи, становить близько 1,3 км. Зауважимо, що орієнтовно на половині цього маршруту, від кінця вул. Лісної до «Шувару», досі немає жодної інфраструктури, в тому числі й асфальтованої доріжки.

Тендер відбувся ще 30 червня. Загалом подалися чотири учасники, найкращу ціну з-поміж яких запропонувало ТзОВ «Будівельна компанія «Захід нео буд». Підприємство погодилось виконати всі роботи у парку на Сихові за 6,86 млн грн, що майже на 963 тисячі грн менше від очікуваної вартості.

Тендерний комітет визнав таку пропозицію найбільш вигідною, втім вирішив продовжити термін розгляду документації, яку подало ТзОВ «Будівельна компанія «Захід нео буд», до 20 робочих днів, тобто фактично до кінця липня.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Будівельна компанія «Захід нео буд» існує з 2016 року. Крім різних видів будівельних робіт, вона має ліцензію на роботи, пов’язані зі створенням об’єктів архітектури.

Власницею підприємства є уродженка смт Лопатин Радехівського району Світлана Шостак.

Водночас ТзОВ «Будівельна компанія «Захід нео буд» ще з 2019 року фігурує у кримінальній справі, відкритій за ч.1 ст.366 (службове підроблення документів) ККУ. З ухвал Шевченківського райсуду Львова стало відомо, що фірму підозрюють у підробці тендерної документації, поданої на торги щодо ремонту дороги й тротуарів на вул. Мазепи, 19, вул. Резедова та вул. Головатого у Львові.

За версією слідства, «невстановлені досудовим розслідуванням особи внесли завідомо неправдиві відомості в тендерну документацію з метою участі у конкурсних закупівлях за бюджетні кошти на проведення капітального ремонту доріг та тротуарів» на вищезгаданих вулицях. Суд надавав дозвіл на проведення обшуків, зокрема й в офісі ТзОВ «Будівельна компанія «Захід нео буд», та вилучення документів.

Із ухвали Галицького райсуду Львова стало відомо, що обшуки проводились торік у межах кримінального провадження, відкритого 14 лютого 2020 року за ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ. Жодних інших деталей справи більше немає, вочевидь, наразі ще триває слідство.

Додамо, що цьогоріч ТзОВ «Будівельна компанія «Захід нео буд» виграла тендерів на 10,5 млн грн, у 2020 році – на 69,8 млн грн.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.