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У Львові перевіряють справність водовозок

Наталя Дуляба

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Львів перевіряють на готовність функціонування під час надзвичайних ситуацій. Посадовці проінспектували справність автомобілів для перевезення води. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

Технічну справність автомобілів, призначених для перевезення води, перевірила заступниця міського голови з питань ЖКГ Ірина Маруняк. Вона наголосила, що такі перевірки необхідні, адже Львів має бути готовий до будь-яких надзвичайних ситуацій.

«Живемо у непростий час, тому мусимо передбачати наші дії у різних ситуаціях. Наша комунальна техніка і техніка наших приватних партнерів має бути справною і готовою до роботи за будь-яких умов», – сказала посадовиця.

Нагадаємо, ще до повномасштабного вторгнення росії комунальні служби Львова напрацювали план, як забезпечити їхню безперебійну життєдіяльність під час надзвичайної ситуації.

Навіть якщо у місті повністю зникне світло, ЛМКП «Львівводоканал» все одно готове подавати воду львів’янам. Детальніше про це читайте за посиланням.

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