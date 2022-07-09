Жнива під час війни: в Україні намолотили перший мільйон тонн зерна

Незважаючи на війну та постійні обстріли, в Україні тривають жнива. Аграрії намолотили вже перший мільйон тонн зерна. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі уряду.

Так, практично в усіх областях аграрії почали збір ранніх зернових та зернобобових культур. Наразі оброблено територію площею 417,3 тис. га (3%) і намолочено 1,1 мільйона тонн зерна нового врожаю, в тому числі:

озимого ячменю оброблено 254,3 тис. га і намолочено 717,8 тис. тонн;

озимої пшениці оброблено 147,9 тис. га і намолочено 355,8 тис. тонн;

гороху оброблено 15,1 тис. га і намолочено 24,6 тис. тонн;

Крім того, сільгосптоваровиробники восьми областей вже розпочали збір озимого ріпаку. Вже вдалось обмолотити територію площею 43,5 тис. га (4%) і зібрати 67,3 тис. тонн насіння.

Нагадаємо, російські війська обстрілюють в Україні поля з пшеницею та іншими зерновими, через що спалахують пожежі. Один з останніх таких випадків був у Запорізькій області, коли внаслідок дій ворога згоріло понад 20 га пшениці.

Ще в червні окупанти почали спеціально обстрілювати українські поля з пшеницею запальними снарядами, аби провокувати пожежі і таким чином знищувати цьогорічний врожай. В Офісі президента таку тактику росіян назвали спробою відтворити Голодомор.

Крім того, загарбники не лише крадуть українське зерно на окупованих територіях, а й обстрілюють зерносховища на підконтрольній Україні території. На Дніпропетровщині таким чином наприкінці червня знищили 40 тонн збіжжя.

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