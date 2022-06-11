росіяни намагаються повторити Голодомор, спалюючи поля з пшеницею, – Єрмак

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що російські окупанти намагаються повторити Голодомор, адже обстрілюють поля із пшеницею запальними снарядами. Про це він написав у своєму Telegram.

«Росіяни обстрілюють українські поля запальними снарядами. Ті, хто створюють світову продовольчу кризу, намагаючись реконструювати Голодомор, хочуть також знищити український врожай», – наголосив Єрмак.

Посадовець опублікував відео, на якому видно, як українські військові намагаються погасити вогонь, що спалахнув після обстрілу запальними снарядами росіян.

Андрій Єрмак також додав, що кремль веде «продовольчий тероризм» і його потрібно зупинити. Україна вже обговорює шляхи вирішення продовольчої кризи разом із іноземними партнерами.

Нагадаємо, станом на середину травня росія вивезла з окупованих територій України вже вже близько 400 тисяч тонн зерна.

Станом на початок червня ця цифра сягнула близько 600 тисяч тонн. Пшеницю окупанти крадуть, в тому числі й в аграріїв, а потім вивозять за кордон. Відомо про поставку краденого українського зерна у Сирію, на чому кремль заробив близько 40 млн доларів.

Нещодавно посол України заявив, що поцуплене зерно росія вивозить також у Туреччину.

Додамо, що, блокуючи порти, рф не дає Україні експортувати 90 мільйонів тонн зерна. Через це наша держава втрачає близько 170 мільйонів доларів кожного дня. Наразі лише в порту Одеси заблоковано 25 мільйонів тонн зерна.

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