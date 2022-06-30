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росія варила по Дніпропетровщині: знищили склад з 40 тоннами зерна

Ольга Денисяка

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На Дніпропетровщині російські війська обстріляли центр села Велика Костромка та знищили склад із зерном у Зеленодольську. Про це повідомив у Телеграмі голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

За інформацією посадовця, окупанти продовжують обстрілювати міста та села Криворізького району. Зранку 30 червня ворог кілька разів з різної зброї обстріляв Зеленодольську громаду. У Великій Костромці удар прийшовся по центру села. Є руйнування.

Крім того, у Зеленодольську ворог поцілив у сільгосппідприємство. Знищив склад, у якому було 40 тонн зерна. Вибух спричинив пожежу. За попередньою інформаціє, люди не постраждали.

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