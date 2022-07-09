США нададуть Україні 360 млн доларів гуманітарної допомоги

Державний секретар США Ентоні Блінкен за підсумками міністерської зустрічі «Групи двадцяти» 9 липня оголосив про виділення Україні 360 мільйонів доларів гуманітарної допомоги. Про це пише Європейська правда з посиланням на AFP.

За словами Блінкена, йдеться про підтримку у вигляді їжі, питної води, грошової допомоги, екстреної медичної допомоги та притулків, а також координацію з гуманітарними організаціями.

Водночас Ентоні Блінкен не уточнив, коли саме Україні нададуть цю гуманітарну допомогу.

Як повідомляв Львівський портал, 8 липня президент США Джо Байден підписав указ про виділення Україні військової допомоги розміром 400 мільйонів доларів. До неї, зокрема, входять 4 додаткові системи залпового вогню HIMARS та боєприпаси до них, а також 1000 снарядів для гаубиць калібру 155 мм.

Таким чином загальна кількість машин HIMARS, переданих ЗСУ, досягне 12 разом із тими вісьмома, які вже застосовують українські військові на фронті.

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