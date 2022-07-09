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Під час війни Львівщина стала лідером за народжуваністю

Наталя Дуляба

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За перше півріччя 2022 року в Україні народились 102 575 немовлят. Найбільше малюків з’явились на світ саме на Львівщині. Про це йдеться на сторінці Мін’юсту у Facebook.

Лідером за народжуваністю, незважаючи на війну, стала Львівщина – тут народились 9079 дітей. На другому місці йде Дніпропетровська область – 8397 малюків, на третьому – Київ (7591 дитина).

На Одещині на світ з’явились 7530 малюків, на Закарпатті – 5495 немовлят, а на Вінниччині – 5273 дітей. У всіх областях народжуваність у першому півріччі 2022 року була меншою за 5000 малюків.

Нагадаємо, у 2021 році Львівська область була третьою в Україні за народжуваністю, адже тут народились 19 548 дітей. Абсолютним лідером торік був Київ, друге місце посіла Дніпропетровщина.

Львівський портал розповідав про найпопулярніші імена, якими у 2021 році називали дітей на Львівщині. Детальніше – за цим посиланням.

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