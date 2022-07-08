ЗСУ розбили п’ять ворожих танків і взяли в полон росіян

Українські десантники успішно знищили п’ять російських танків, а членів екіпажу, які вижили, взяли у полон. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

Під час бою втрат російським окупантам завдали бійці 79 окремої десантно-штурмової бригади. Вони знищили та вивели з ладу п’ять танків противника, а членів екіпажу, яким вдалося вижити, взяли у полон.

Де саме десантники дали прочуханки загарбникам, у Генштабі не уточняють.

Нагадаємо, напередодні львівські десантники, відбиваючи на сході України ворожий наступ, спалили відразу 12 російських танків.

Загалом більше ніж за чотири місяці повномасштабної війни в Україні росія втратила вже 1637 танків, 3811 бойових броньованих машин, а також майже 37 тисяч своїх військових. Детальніше читайте за цим посиланням.

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