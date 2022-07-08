ЗСУ знищили майже 37 тисяч окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 36 900 військових, 1 637 танків, 217 літаків та 187 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого по 8 липня загальні втрати Росії становлять:

особового складу ‒ 36 900 (+250) осіб,

танків ‒ 1 637 (+35) од,

бойових броньованих машин ‒ 3 811 (+14) од,

артилерійських систем – 828 (+13) од,

РСЗВ ‒ 247 (+0) од,

засоби ППО ‒ 107 (+0) од,

літаків – 217 (+0) од,

гелікоптерів – 187 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2 685 (+20) од,

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 669 (+2),

Крилаті ракети – 155 (+0);

Спеціальна техніка ‒ 66 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Нагадаємо, британська розвідка стверджує, що лише за три місяці війни росії проти України кількість загиблих російських військових, ймовірно, є такою ж, як Радянського Союзу за всі 9 років війни в Афганістані.