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Львівські десантники у бою знищили 12 танків росіян

Наталя Дуляба

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Бійці львівської «вісімдесятки», відбиваючи на сході України ворожий наступ, спалили відразу 12 російських танків. Про це йдеться на сторінці 80 окремої десантно-штурмової бригади у Facebook.

Важкий, але результативний бій був для десантників у четвер, 7 липня. російські окупанти пішли масованим наступом на українські позиції на сході країни. Ворог рушив на позиції ЗСУ танками, намагаючись вогнем і бронею проламати оборону. Однак львівські десантники разом із іншими підрозділами влаштували противнику  «гарячий» прийом.

Перші два російські танки українські захисники знищили ще на початку наступу, коли ті потрапили в засідку. Наступну групу танків спалили за допомогою РПГ, NLAW і Javelin. Ще два танки підбила артилерія.

«Але ворог вперто намагався лізти далі, плануючи захопити плацдарм та закріпитись. Щоб не допустити цього, 80 бригада у взаємодії з іншими десантно-штурмовими підрозділами ЗСУ та артилерією продовжувала наносити ворогу вогневе враження. І така тактична взаємодія дала розкішний результат. Протягом цього важкого дня десантники разом із побратимами ліквідували 12 танків, 5 БТРів і одну вантажівку окупантів. Отримавши такі втрати противник припинив наступ і відступив», – кажуть у «вісімдесятці».

Таким чином під час боїв із російськими військами 6-7 липня десантники знищили більше ніж одну танкову роту ворога.

Нагадаємо, більше ніж за чотири місяці повномасштабної війни в Україні росія втратила вже 1637 танків, 3811 бойових броньованих машин, а також майже 37 тисяч своїх військових. Детальніше читайте за цим посиланням.

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