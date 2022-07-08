ОСТАННІ НОВИНИ

Буковинську Маланку визнали нематеріальною культурною спадщиною України

Наталя Дуляба

|

Міністерство культури та інформаційної політики розширило Національний перелік нематеріальної культурної спадщини України на 21 елемент. До нього потрапили яворівський пиріг та яворівська дерев’яна забавка, а також традиція новорічного маланкування на Буковині. Про це йдеться у відповідному наказі Мінкульту від 6 липня.

До переліку нематеріальної культурної спадщини України додали:

  • Традицію приготування яворівського пирога
  • Мистецтво виготовлення яворівської дерев’яної забавки
  • Традицію створення об’ємної різдвяної звізди села Мацьковичі (Львівщина)
  • Знання і практики приготування сахновщинського короваю (Харківщина)
  • Традиційне харківське коцарство
  • Новорічну традицію буковинського маланкування
  • Особливість виконання клезмерської музики Подільського (Кодимського) району Одеської області
  • Різдвяний обряд «Мошу (обряд чоловічої коляди) на Одещині
  • Знання, вміння та практики, що стосуються приготування та споживання біляївської рибної юшки (Одеська область)
  • Музей традиційного народного мистецтва як інтерактивний простір нематеріальної культурної спадщини Одещини
  • Знання, навички та звичаї, пов’язані з приготуванням традиційної страви міліна (Одещина)
  • Метод будівництва «суха кладка» (Одещина)
  • Традицію приготування та споживання бузинника – десерту з бузини (Черкаська область)
  • Традицію приготування обрядової страви крупки у с. Мостове Житомирської області
  • Звичай і технологію приготування святкової та поминальної каші у місті Авдіївка Донецької області
  • Традицію лозоплетіння в с. Іза Закарпатської області
  • Гуцульську бриндзю
  • Культуру приготування та споживання плацинди у селах долини річки Фрумушика (Одещина)
  • Традиції і мистецтво виготовлення українських писанок
  • Бортницьво Київської області
  • Міжнародний фестиваль «Коляда на Майзлях» в Івано-Франківську.

Зауважимо, що Маланка – народне та церковне свято напередодні старого Нового року. Відзначення традиційної буковинської Маланки з обрядовим переодяганням у звірів та міфологічних персонажів, яке характерне для прикордонних районів Чернівецької області.

Нагадаємо, на початку липня український борщ визнали об’єктом нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Зауважимо, що у списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО вже є український петриківський декоративний розпис, традиція косівської розписної кераміки та козацькі пісні Дніпропетровської області.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Українська науковиця отримала найпрестижнішу нагороду з математики – медаль Філдса
Анастасія ДИНЯК
Українська науковиця отримала найпрестижнішу нагороду з математики – медаль Філдса

Киянка Марина В'язовська стала другою громадянкою України та другою жінкою в історії, яка отримала найпрестижнішу матема...

Для виїзду з області чи району потрібен дозвіл військкомату. Що про це відомо
Ольга ДЕНИСЯКА
Для виїзду з області чи району потрібен дозвіл військкомату. Що про це відомо

У воєнний час військовозобов’язані українці не зможуть вільно виїхати зі свого району чи області. Для цього вони повинні...

Якою буде повоєнна відбудова: Україна представила план на 750 мільярдів доларів
Ольга ДЕНИСЯКА
Якою буде повоєнна відбудова: Україна представила план на 750 мільярдів доларів

4 липня на конференції у швейцарському Лугано Україна презентувала план післявоєнного відновлення. План розрахований на ...

Україна отримала транспортний безвіз з ЄС. Що це означає
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Україна отримала транспортний безвіз з ЄС. Що це означає

У середу, 29 червня, між Україною та Європейський Союзом погоджено транспортний безвіз. Спеціальну Угоду про транспортну...

всі статті
Львівський портал