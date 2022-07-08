Буковинську Маланку визнали нематеріальною культурною спадщиною України

Міністерство культури та інформаційної політики розширило Національний перелік нематеріальної культурної спадщини України на 21 елемент. До нього потрапили яворівський пиріг та яворівська дерев’яна забавка, а також традиція новорічного маланкування на Буковині. Про це йдеться у відповідному наказі Мінкульту від 6 липня.
До переліку нематеріальної культурної спадщини України додали:
- Традицію приготування яворівського пирога
- Мистецтво виготовлення яворівської дерев’яної забавки
- Традицію створення об’ємної різдвяної звізди села Мацьковичі (Львівщина)
- Знання і практики приготування сахновщинського короваю (Харківщина)
- Традиційне харківське коцарство
- Новорічну традицію буковинського маланкування
- Особливість виконання клезмерської музики Подільського (Кодимського) району Одеської області
- Різдвяний обряд «Мошу (обряд чоловічої коляди) на Одещині
- Знання, вміння та практики, що стосуються приготування та споживання біляївської рибної юшки (Одеська область)
- Музей традиційного народного мистецтва як інтерактивний простір нематеріальної культурної спадщини Одещини
- Знання, навички та звичаї, пов’язані з приготуванням традиційної страви міліна (Одещина)
- Метод будівництва «суха кладка» (Одещина)
- Традицію приготування та споживання бузинника – десерту з бузини (Черкаська область)
- Традицію приготування обрядової страви крупки у с. Мостове Житомирської області
- Звичай і технологію приготування святкової та поминальної каші у місті Авдіївка Донецької області
- Традицію лозоплетіння в с. Іза Закарпатської області
- Гуцульську бриндзю
- Культуру приготування та споживання плацинди у селах долини річки Фрумушика (Одещина)
- Традиції і мистецтво виготовлення українських писанок
- Бортницьво Київської області
- Міжнародний фестиваль «Коляда на Майзлях» в Івано-Франківську.
Зауважимо, що Маланка – народне та церковне свято напередодні старого Нового року. Відзначення традиційної буковинської Маланки з обрядовим переодяганням у звірів та міфологічних персонажів, яке характерне для прикордонних районів Чернівецької області.
Нагадаємо, на початку липня український борщ визнали об’єктом нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.
Зауважимо, що у списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО вже є український петриківський декоративний розпис, традиція косівської розписної кераміки та козацькі пісні Дніпропетровської області.
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Наталя Дуляба