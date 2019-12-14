Косівську кераміку внесли до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО

Традиційну Косівську мальовану кераміку внесли до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив ексміністр культури України Євген Нищук.

«Косівську мальовану кераміку внесено до Репрезентативного списку ЮНЕСКО нематеріальної культурної спадщини людства! Щиро радий, що ту велику роботу, яку ми проробили у Міністерстві культури ще за мого керівництва, має тепер такий надзвичайний результат», – написав Євген Нищук.

Він додав, що рішення про включення Косівської кераміки до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО прийняли під час засідання 14-ї сесії у Боготі (Колумбія). На ньому була присутня делегація з міста Косів, яку очолила науковиця та майстриня, голова благодійної організації «БФ Автентика Гуцульщини» Марія Гринюк.

Зазначимо, що Косівська кераміка є унікальною, адже на глечиках, мисках і чашках зображають традиції, стиль життя та повір’я гуцулів. Її вироблять із місцевої глини, а після висушування виріб розмальовують.