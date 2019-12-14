ОСТАННІ НОВИНИ

Косівську кераміку внесли до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО

Наталя Дуляба

|

Традиційну Косівську мальовану кераміку внесли до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив ексміністр культури України Євген Нищук.

 

«Косівську мальовану кераміку внесено до Репрезентативного списку ЮНЕСКО нематеріальної культурної спадщини людства! Щиро радий, що ту велику роботу, яку ми проробили у Міністерстві культури ще за мого керівництва, має тепер такий надзвичайний результат», – написав Євген Нищук.

Він додав, що рішення про включення Косівської кераміки до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО прийняли під час засідання 14-ї сесії у Боготі (Колумбія). На ньому була присутня делегація з міста Косів, яку очолила науковиця та майстриня, голова благодійної організації «БФ Автентика Гуцульщини» Марія Гринюк.

Зазначимо, що Косівська кераміка є унікальною, адже на глечиках, мисках і чашках зображають традиції, стиль життя та повір’я гуцулів. Її вироблять із місцевої глини, а після висушування виріб розмальовують.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Диджиталізація Львівщини: як сучасні технології підвищують рівень життя
Ольга ФУЧИК
Диджиталізація Львівщини: як сучасні технології підвищують рівень життя

Диджиталізація дозволить економити свій час майже чотирьом мільйонам постійних клієнтів 1044 супермаркетів «АТБ» у 24 об...

Свято Андрія або «Калита»: українські традиції від язичництва до сьогодення
Ольга ДЕНИСЯКА
Свято Андрія або «Калита»: українські традиції від язичництва до сьогодення

Щорічно 13 грудня ми святкуємо День Андрія Первозванного. З усього річного циклу свят воно вважається найбільш таємничим...

На Львівщині побільшає продуктів без пальмової олії та консервантів
Омелян ШЕВЧУК
На Львівщині побільшає продуктів без пальмової олії та консервантів

Мережа «АТБ» добре відома мільйонам українців, у тому числі й на Галичині. Вона пропонує гарантовано якісні товари за до...

Інноваційні магазини стрімко підкорюють західні області України
Анастасія ПИЖ
Інноваційні магазини стрімко підкорюють західні області України

Нещодавно у Чернівцях відкрили перший у регіоні комфортний сучасний супермаркет «АТБ». Відтепер мешканці вже 24 областей...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...