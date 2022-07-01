Український борщ визнали об'єктом культурної спадщини ЮНЕСКО

Український борщ внесли до Списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, що потребує негайної охорони. Про це повідомив у Facebook міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

1 липня на 5-ому позачерговому засіданні Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини було внесено елемент «Культура приготування українського борщу» до Списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, що потребує негайної охорони.

«Битва за борщ була розпочата ще до війни. І скільки б Маша Захарова не розповідала, що “книги з кулінарії заборонялися, а рецепт страви тримали в таємниці та забороняли готувати” і взагалі наш борщ – це “прояв екстремізму та нацизму”, цей “прояв екстремізму” тепер офіційно український, і офіційно під охороною ЮНЕСКО. Але ми із задоволенням будемо ділитися борщем і його рецептами зі всіма цивілізованими країнами. Та й з нецивілізованими теж, щоб у них було хоч щось світле, смачне та українське. Але пам’ятайте та будьте певні – як у війні за борщ так і в цій війні ми переможемо», – йдеться в повідомленні.

Міністр подякував експертам Євгену Клопотенку, Марині Соботюк, Міністерству закордонних справ України.

Як повідомляв Львівський портал, міністерство закордонних справ України подало заявку на включення українського борщу до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО в березні 2021 року.

Зазначимо, що у списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО вже є український петриківський декоративний розпис, традиція косівської розписної кераміки та козацькі пісні Дніпропетровської області.

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