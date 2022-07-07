Яворівський пиріг та забавку визнали нематеріальною культурною спадщиною України

Мистецтво виготовлення Яворівської дерев’яної забавки, традицію приготування Яворівського пирога та створення об’ємної сферичної різдвяної звізди села Мацьковичі внесли до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Про це повідомив у Facebook голова Львівської ОВА Максим Козицький.

За словами Максима Козицького, процес був тривалим. Львівська ОДА ще з 2020 року докладала багато зусиль, щоб Яворівський пиріг, Яворівську забавку та Жовківську звізду включили до цього переліку. Елементи зі Львівщини до цього переліку увійшли вперше.

«Це не тільки збереження культурної спадщини, але й промоція Львівщини та України за кордоном. Це наше, рідне. Його ніхто не забере і не знищить. А як свідчать останні чотири місяці, цією спадщиною ще захоплюватиметься весь світ», – зазначив Максим Козицький.

Голова ОВА висловив сподівання, що зовсім скоро до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини внесуть традицію Глинянського візерункового текстилю.

Як повідомляв Львівський портал, напередодні український борщ внесли до Списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, що потребує негайної охорони.

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