ЗСУ знищили 36 650 російських військових

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 36 650 військових, 1 602 танки та 667 безпілотників. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого по 7 липня загальні втрати Росії становлять:

особового складу – близько 36650 (+150) осіб ліквідовано

танків ‒ 1602 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 3797 (+8) од,

артилерійських систем – 815 (+3) од,

РСЗВ ‒ 247 (+0) од,

засоби ППО ‒ 107 (+0) од,

літаків – 217 (+0) од,

гелікоптерів – 187 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 667 (+3),

крилаті ракети ‒ 155 (+2),

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2665 (+17) од,

спеціальна техніка ‒ 66 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському та Бахмутському напрямках. Всі дані ще уточнюються.

Нагадаємо, британська розвідка стверджує, що лише за три місяці війни росії проти України кількість загиблих російських військових, ймовірно, є такою ж, як Радянського Союзу за всі 9 років війни в Афганістані.