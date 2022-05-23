На війні в Україні росія зазнала втрат, як СРСР за 9 років в Афганістані, – британська розвідка

Лише за три місяці війни, яку веде росія проти України, кількість загиблих російських військових, ймовірно, є такою ж, як Радянського Союзу за всі 9 років війни в Афганістані. Про це йдеться у щоденному огляді британської розвідки, який публікує Міноборони Великобританії.

У британській розвідці пояснюють, що до такого рівня втрат росії призвело поєднання поганої тактики на малих висотах з обмеженим повітряним прикриттям, відсутність гнучкості та командного підходу, який готовий посилити невдачі та повторити помилки.

При цьому в оборонному відомстві Британії підкреслюють, що втрати російської армії продовжують рости і зараз під час наступу на Донбасі.

«Російське суспільство в минулому виявилося чутливим до втрат, понесених під час воєн вибору. У міру збільшення кількості жертв в Україні втрати будуть ставати все більш очевидними, а невдоволення війною в суспільстві та бажання його озвучити можуть зростати», – йдеться в огляді.

Нагадаємо, війна в Афганістані тривала з 1979 по 1989 роки. Радянський Союз, за офіційними даними СРСР, втратив у ній близько 15 тисяч військовослужбовців.

Тим часом в Україні за три місяці війни загинули трохи більше 29 тисяч російських вояк. При цьому керівництво рф не хоче забирати своїх вбитих солдат, натомість наказує ховати їх у братських могилах або взагалі знищувати тіла ще на полі бою.

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