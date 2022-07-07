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За час дії «нульового розмитнення» в Україну ввезли 237 тис. автомобілів

Андрій Котенський

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За час дії «нульового розмитнення в Україну ввезли 237 тисяч автомобілів. Про це Zaxid.net повідомили у Державній митній службі.

Із 6 квітня й до 1 липня в Україні була скасована сплата мита та ПДВ при ввезені автомобілів з-за кордону. За цей час в Україну ввезли 237 тиc. автомобілів, з них 225,1 тис. – це легкові авто. Для порівняння, за перші три місяці минулого року в Україну загалом ввезли на 100 тис. автомобілів менше.

Понад 2600 автомобілів, які ввозили з Європи, коштували більше 30 тис. доларів США. При цьому митниця не вела облік марок та віку авто. Загалом через пільги на розмитнення автомобілів держбюджет України недоотримав більше 26,1 млрд грн.

Нагадаємо, що у березні Верховна Рада значно лібералізувала податкове законодавство на період воєнного стану. Після цього в Україну почали активно ввозити автомобілі. Це спричиняло проблеми для ввезення гуманітарної допомоги та зброї для України. Аби уникнути черг, розмитнити автівку для власних потреб з країн Євросоюзу за нульового мита можна було лише на шести пунктах пропуску.

Додамо, що спершу абсолютна більшість ввезених автомобілів була бюджетними і. Скільки дорогих автомобілів українці ввезли за нульовим митом читайте тут.

Найдорожче авто, яке завезли без мит коштувало понад 7 мільйонів гривень.

1 липня пільгове розмитнення було скасоване для всіх видів авто, окрім електрокарів.

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