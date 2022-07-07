Туреччина відпустила корабель рф із краденим українським зерном

Турецька влада відпустила російський суховантаж «Жібек Жоли», який прибув з вантажем зерна з окупованого Бердянська. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Міністерства закордонних справ України.

«Завдяки оперативному втручанню відповідних органів влади України це судно не змогло розвантажити крадене і було затримане. До турецької сторони було направлено запит на арешт судна і вантажу. Водночас, ігноруючи звернення української сторони, ввечері 6 липня судно було відпущене», – йдеться в повідомленні.

Міністерство закордонних справ та міжнародні партнери України засуджують злочинні дії рф щодо викрадення та вивезення з української території зернових до іноземних країн. У зв’язку з неприпустимою ситуацією, що склалася, до МЗС України запрошено посла Туреччини в Києві.

«Українська сторона з глибоким розчаруванням сприйняла зазначену інформацію і звертається до турецької сторони з наполегливим проханням провести розслідування зазначеної ситуації і надати вичерпну відповідь на запити відповідних органів влади України, а також усіма засобами запобігти подібними випадкам у майбутньому», – йдеться в повідомлені.

Як повідомляв Львівський портал, блокуючи порти, росія не дає Україні експортувати 90 мільйонів тонн зерна. Через це наша держава втрачає близько 170 мільйонів доларів кожного дня.

Наразі лише в порту Одеси заблоковано 25 мільйонів тонн зерна.

На тимчасово окупованих територіях України російські війська крадуть зерно, а потім везуть його за кордон. Станом на початок червня вони вивезли близько 600 тисяч тонн збіжжя.

Вже зараз відомо про поставку краденого українського зерна у Сирію, на чому кремль заробив близько 40 млн доларів. Нещодавно посол України заявив, що поцуплене зерно росія вивозить також у Туреччину.

Також окупанти спеціально обстрілюють українські поля з пшеницею запальними снарядами, аби провокувати пожежі і таким чином знищувати цьогорічний врожай. В Офісі президента таку тактику росіян назвали спробою відтворити Голодомор.

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