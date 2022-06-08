Росія краде продукцію з аграрних підприємств України

Російські окупанти викрали близько 600 тисяч тонн з аграрних підприємств України. Про це повідомив Денис Марчук, заступник Голови Всеукраїнської аграрної ради, в Медіацентрі Україна – Укрінформ.

Так, Росія продовжує вивозити награбоване з території України та продавати в іншим країнам. Окупанти змушують фермерів віддавати товар «за безцінь», у разі відмови – відбирають. Окрім того, самопроголошена влада видає документи про «націоналізацію» майна українців.

«Росія вкрала близько 600 тисяч тонн з аграрних підприємств України. Продукцію вивозили на територію окупованого Криму, а потім, через порти, українські продукти вивозять до міжнародних портів. Наразі відомо, що близько 100 тисяч тонн продукції було переправлено до Сирії», – йдеться у повідомленні.

Генеральна прокуратура України відкриває кримінальні провадження. Також цю інформацію фіксує Головне управління розвідки.

«Такі дії Росії мають відразу дві мети – поставити продовольство у свої федеративні округи. Особливо ті, які не є аграрними. Друга мета – комерційна складова. Те, що вивозиться – це десятки і десятки мільйонів доларів», – додав Марчук.

Нагадаємо, зерно, яке російські окупанти крадуть в українських фермерів на тимчасово окупованих територіях, зокрема, в Сирію. Туди агресор відправив вже 100 тисяч тонн пшениці. З міжнародними цінами на пшеницю у понад 400 доларів за тонну такий обсяг мав коштувати понад 40 мільйонів доларів.

Як повідомляв Львівський портал раніше, ще на початку травня українська розвідка казала, що викрадене російськими військовими зерно з тимчасово окупованих регіонів України вже перебуває в Середземному морі. Найімовірніше, його рф хоче доставити в Сирію, а звідти – в інші країни Близького Сходу.

Відомо, що станом на середину травня росія вивезла з окупованих територій України вже вже близько 400 тисяч тонн зерна.

Блокуючи порти, рф не дає Україні експортувати 90 мільйонів тонн зерна. Через це наша держава втрачає близько 170 мільйонів доларів кожного дня. Наразі лише в порту Одеси заблоковано 25 мільйонів тонн зерна.

Додамо, що нещодавно посол України заявив, що крадене зерно росія вивозить також у Туреччину.