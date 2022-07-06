Генштаб скасував рішення про дозволи на пересування для військовозобов’язаних

Від військовозобов’язаних не вимагатимуть дозволів на пересування Україною. Генштаб скасував відповідне рішення та відправив документ на доопрацювання. Про це повідомив у Facebook головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

«Начальником Генерального штабу Збройних Сил України з метою недопущення подальших маніпуляцій довкола цього питання прийнято рішення про скасування дії Порядку з відправленням на доопрацювання», – заявив Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ пояснив, що оновлений документ буде розроблено на основі змін до законів України та підзаконних нормативно-правових актів, які регулюють переміщення громадян в умовах воєнного стану. Залужний зауважив, що наявна законодавча база не враховує реалій сьогодення та не забезпечує ефективних мобілізаційних механізмів.

Залужний повідомив, що 6 липня відбулося засідання Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України. На ньому, серед іншого, розглядалося питання, яке набуло широкого суспільного резонансу, – про Порядок надання дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, на виїзд за межі місця проживання (місця перебування) з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час.

«Підкреслюю, цей документ від початку стосувався винятково внутрішньої роботи ТЦК та СП і не створював зобовʼязань, обмежень прав і свобод громадян України. Попри це, його поява в мережі спричинила численні маніпуляції, різночитання і навіть незаконні дії із перешкоджання переміщенню громадян, що стало підставою для дискредитації Збройних Сил України та військово-політичного керівництва держави», – наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Як повідомляв Львівський портал 5 липня у Генштабі заявили, що у воєнний час військовозобов’язані українці не зможуть вільно виїхати зі свого району чи області. Для цього вони повинні отримати дозвіл військкомату.

Ввечері того ж дня це прокоментував президент Володимир Зеленський. Він доручив міністру оборони, начальнику Генштабу і Головнокомандувачу ЗСУ 6 липня доповісти всі деталі та закликав Генштаб не ухвалювати без нього подібних рішень.

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