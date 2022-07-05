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Зеленський вимагає від Генштабу пояснень щодо дозволів на пересування

Ольга Денисяка

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Президент України Володимир Зеленський вимагає роз’яснення від Генерального штабу ЗСУ щодо необхідності дозволів на пересування для військовозобовʼязаних, призовників і резервістів. Про це він заявив у вечірньому відеозверненні.

Президент України прокоментував рішення Генштабу про те, що військовозобов’язані українці не зможуть вільно виїхати зі свого району чи області без дозволу військкомату. Він заявив, що доручив міністру оборони, начальнику Генштабу і Головнокомандувачу ЗСУ 6 липня доповісти всі деталі стосовно рішення про затвердження Порядку отримання дозволів.

Крім того, президент звернувся до Генерального штабу з проханням «надалі не ухвалювати без мене подібних рішень».

«Сьогодні в суспільстві виникло багато суперечок щодо рішення Генштабу ЗСУ щодо отримання певних дозволів для військовозобовʼязаних, призовників і резервістів.  Я бачу, що є різні оцінки такого рішення, є нерозуміння та обурення .Доручив міністру оборони, начальнику Генштабу і Головнокомандувачу ЗСУ завтра доповісти мені всі деталі стосовно рішення про затвердження Порядку отримання дозволів. Прошу Генеральний штаб надалі не ухвалювати без мене подібних рішень», – заявив Володимир Зеленський.

Як повідомляв Львівський портал, 5 липня у Генштабі заявили,що у воєнний час військовозобов’язані українці не зможуть вільно виїхати зі свого району чи області. Для цього вони повинні отримати дозвіл військкомату. Впродовж дня Генштаб зробив низку суперечливих між собою заяв щодо цьго рішення. Всі деталі читайте тут.

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