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У Львові провели першу ретрансплантацію нирки дитині

Ольга Денисяка

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У Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі провели ретрансплантацію нирки 14-річному підлітку. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі медзакладу.

Медики розповідають, що 14-річний підліток, якому провели повторну пересадку нирки, почуває себе добре і готується до виписки. Це перша успішна ретрансплантація нирки дитині на Львівщині.

Михайло із Кривого Рогу уже вдруге на операційному столі з приводу пересадки нирки. Вперше донором для сина, якому тоді було лише 1,5 року, став батько. Зараз свою нирку синові віддала мати: батькова через 12,5 років перестала нормально працювати.

На початку червня хлопця евакуаційним потягом доправили з лікарні Дніпра, де він перебував на лікуванні, до Львова. Він був у важкому стані, з вираженим набряковим синдромом, з високими показниками креатиніну, сечовини, низьким гемоглобіном.

«Ми стабілізували стан пацієнта, провели додаткові обстеження, і, після численних консультацій з трансплантологами, підготували його до повторної родинної трансплантації – мама виявилась ідеальним донором для сина», – розповів лікар-нефролог Роман Андруневич.

До команди лікарів, які проводили пересадку, увійшли фахівці Центру і Львівської обласної клінічної лікарні (Ігор Кобза, Ростислав Жук, Данило Федорів). Складне оперативне втручання тривало 5 годин – разом із забором органу і його пересадкою. «Старі» органи не видаляли, а залишили їх поруч із новою ниркою.

Через 6 днів після операції лікарі відзначають позитивну динаміку у стані пацієнта: усі важливі показники у межах вікової норми. Мама Михайла, яка перебуває під наглядом лікарів Центру, також почуває себе добре. Тож медики сподіваються, що скоро родина зможе повернутись додому, і звертатиметься до лікарів лише на контрольні обстеження.

Довідково

Першу трансплантацію нирки у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі провели у квітні 2021 року. На сьогодні фахівці виконали 4 успішних трансплантації: три родинних і 1 неродинну. У серпні 2021 року ЗУСДМЦ включено в пілотний проєкт з трансплантації, що дозволило нам проводити операції з пересадки органів дітям безкоштовно.

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