ОСТАННІ НОВИНИ

Львівські медики готуються до першої трансплантації печінки дитині

Аліса Белей

|

У Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі готуються до першої трансплантації печінки дитині від родинного донора. Про це Львівському порталу повідомили в медзакладі.

Львівські медики першу пересадку проведуть спільно з колегами з провідної турецької клініки з трансплантації «Медікал парк Анталія». До Львова з Туреччини приїхали дитячий гастроентеролог професор Яшар Туна та дитячий гепатолог професор Ведат Уйгунюг.

Львівські лікарі спільно з запрошеними спеціалісти оглянули понад 10 пацієнтів діагнозами: автоімунний гепатит, первинний склерозуючий холангіт, вроджений холестатичний гепатит, полікістозна хвороба нирок та печінки, цироз печінки.

Реклама партнерів

Турецькі колеги обговорили з львівськими лікарями ведення пацієнтів на дотрансплантаційному етапі та після проведення трансплантації, адже найважчим періодом при пересадці печінки є післятрансплантаційний період.

«Медики домовились щодо проведення спільної операції з трансплантації печінки у дитини найближчим часом», – йдеться у повідомленні.

Довідка. «Медікал Парк Анталія» – це найбільша приватна лікарня регіону Середземномор’я, яка проводять операції із трансплантації з 2008 року. Щомісяця тут проводять до 50 трансплантацій нирок і понад 20 печінки. Клініка займає лідерські позиції у світі серед лікарень, що займаються пересадкою органів.

Нагадаємо, ще у квітні та серпні цього року вперше у Західному регіоні України на базі КНП ЛОР «ЗУСДМЦ» успішно було проведено трансплантації нирок дітям.

У Львові вперше пересадили нирку 13-річній пацієнтці, яка хворіла на вроджену ваду розвитку нирок та перебувала на діалізі. Донором для неї став її батько.

Дізнавайтеся першими найважливіші та найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львів отримав бюджет на 2022 рік
Наталя ДУЛЯБА
Львів отримав бюджет на 2022 рік

Після п'ятьох із половиною годин обговорення сесія Львівської міської ради таки затвердила бюджет Львівської громади на ...

На Львівщині можуть врізати бюджет на медицину, аби будувати дороги
Іван НАКОНЕЧНИЙ
На Львівщині можуть врізати бюджет на медицину, аби будувати дороги

Львівська обласна рада розпочала та й, по суті, закінчила обговорення обласного бюджету на 2022 рік. Оминаючи регламент ...

Історія Павла Лейсі: як львівський курсант став найкращим студентом у Британії
Аліса БЕЛЕЙ
Історія Павла Лейсі: як львівський курсант став найкращим студентом у Британії

До Львова повернувся курсант Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, який став найкра...

Новорічне диво від «АТБ»: чек на 200 гривень може перетворитися майже на 2 мільйони
Омелян Шевчук
Новорічне диво від «АТБ»: чек на 200 гривень може перетворитися майже на 2 мільйони

Напередодні новорічних свят і Різдва найбільша за багатьма показниками торговельна компанія України «АТБ-Маркет» приготу...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів