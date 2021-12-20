Львівські медики готуються до першої трансплантації печінки дитині

У Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі готуються до першої трансплантації печінки дитині від родинного донора. Про це Львівському порталу повідомили в медзакладі.

Львівські медики першу пересадку проведуть спільно з колегами з провідної турецької клініки з трансплантації «Медікал парк Анталія». До Львова з Туреччини приїхали дитячий гастроентеролог професор Яшар Туна та дитячий гепатолог професор Ведат Уйгунюг.

Львівські лікарі спільно з запрошеними спеціалісти оглянули понад 10 пацієнтів діагнозами: автоімунний гепатит, первинний склерозуючий холангіт, вроджений холестатичний гепатит, полікістозна хвороба нирок та печінки, цироз печінки.

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Турецькі колеги обговорили з львівськими лікарями ведення пацієнтів на дотрансплантаційному етапі та після проведення трансплантації, адже найважчим періодом при пересадці печінки є післятрансплантаційний період.

«Медики домовились щодо проведення спільної операції з трансплантації печінки у дитини найближчим часом», – йдеться у повідомленні.

Довідка. «Медікал Парк Анталія» – це найбільша приватна лікарня регіону Середземномор’я, яка проводять операції із трансплантації з 2008 року. Щомісяця тут проводять до 50 трансплантацій нирок і понад 20 печінки. Клініка займає лідерські позиції у світі серед лікарень, що займаються пересадкою органів.

Нагадаємо, ще у квітні та серпні цього року вперше у Західному регіоні України на базі КНП ЛОР «ЗУСДМЦ» успішно було проведено трансплантації нирок дітям.

У Львові вперше пересадили нирку 13-річній пацієнтці, яка хворіла на вроджену ваду розвитку нирок та перебувала на діалізі. Донором для неї став її батько.