Якою буде повоєнна відбудова: Україна представила план на 750 мільярдів доларів

4 липня на конференції у швейцарському Лугано Україна презентувала план післявоєнного відновлення. План розрахований на 10 років, а його вартість оцінюють у понад 750 млрд доларів. Про це повідомляє Львівський портал.

Джерела для відновлення України

Як йдеться на сайті уряду, під час виступу на Міжнародній конференції з питань відновлення України прем’єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив на тому, що план відновлення України оцінюється на сьогодні в 750 млрд доларів і основним джерелом відбудови нашої держави повинні стати конфісковані активи росії.

«Ми вважаємо, що ключовим джерелом відновлення мають бути конфісковані активи росії та російських олігархів. Російська влада розв’язала цю криваву війну. Вони спричинили ці масштабні руйнування і вони мають понести за це відповідальність», – підкреслив Денис Шмигаль.

Як зауважив глава уряду, заморожені активи росії, за різними оцінками, складають від 300 до 500 млрд доларів. Більше того, частина країн уже почала процеси конфіскації цих активів.

Денис Шмигаль назвав й інші джерела відновлення України, над якими ведеться робота. Зокрема, гранти й пільгові кредити міжнародних фінансових організацій та країн-партнерів. Також це можуть бути інвестиції приватного сектору, позабюджетні внески приватних осіб і корпорацій та кошти державного бюджету України.

План відновлення України

План відновлення України, за словами Прем’єр-міністра, буде розділений на три ключові етапи:

Перший – це відновлення тут і зараз критичних для життя людей об’єктів.

Друга частина – fast recovery, відновлення після завершення бойових дій шкіл, лікарень, будівництво тимчасового житла.

Третій етап плану – це довгострокова трансформація.

«Трансформація стосується всіх сфер, починаючи від освіти та медицини й закінчуючи зеленим переходом та новим військово-промисловим комплексом. Люди, економіка, інфраструктура – ось три основи відновлення України», – відзначив глава уряду.

Як зауважив Денис Шмигаль, уже зараз уряд формує електронну мапу України, де фіксуються всі збитки, завдані війною. Паралельно з цим Офіс Президента України, урядова команда, а також експерти з Київської школи економіки за міжнародними стандартами проводять роботу з оцінки загальних збитків.

Як пише Економічна правда, план розрахований на 10 років – з 2023 року і до 2032 року – і відбуватиметься у дві хвилі. Перша триватиме у 2023-2025 роки, у які планується втілити більшість із зазначених проєктів – 580. Ці три роки коштуватимуть понад 350 млрд доларів.

Найдорожчими програмами є відновлення та модернізація житла та інфраструктури регіонів, на яку необхідно 150-250 млрд дол, а також розширення та інтеграція логістики з ЄС, яка коштуватиме 120-150 млрд доларів. На енергетичну незалежність та зелений курс потреба сягає 150 млрд доларів.

На макрофінансову стабільність знадобиться 60–80 млрд доларів, на забезпечення конкурентного доступу до капіталу – 75 млрд дол. На розвиток секторів економіки з доданою вартістю необхідно 50 млрд доларів, стільки же – на сектор оборони. Серед інших масштабних програм – відновлення та модернізація соціальної інфраструктури та розвиток систем культури і спорту, фінансування яких оцінюється в 20-35 млрд доларів кожна.

Загальну суму у 750 млрд доларів планують фінансувати так:

250-300 млрд доларів завдяки партнерським грантам на оборону, критичне фінансування надзвичайного стану, відновлення житла та інших обʼєктів, розвиток інфраструктури як частини ЄС тощо.

завдяки партнерським грантам на оборону, критичне фінансування надзвичайного стану, відновлення житла та інших обʼєктів, розвиток інфраструктури як частини ЄС тощо. 200-300 млрд доларів кредитними коштами від партнерів, з яких профінансують модернізацію інфраструктури, енергетичні проєкти, підтримку фінансової системи та співфінансування приватних інвестицій.

кредитними коштами від партнерів, з яких профінансують модернізацію інфраструктури, енергетичні проєкти, підтримку фінансової системи та співфінансування приватних інвестицій. 250 млрд доларів завдяки приватним інвестиціям в інфраструктурні проєкти, сектори з доданою вартістю та інші комерційно вигідні інвестиції.

Платформа відновлення України

Уряд України також пропонує створити декілька Офісів відновлення: у Вашингтоні, Брюсселі, Лондоні та інших містах. Головний офіс має бути в Києві.

У свою чергу Платформа відновлення України, як розповів прем’єр-міністр, складатиметься з трьох рівнів:

Перший – це high level, де будуть представлені лідери держав.

Другий рівень – це Спільна координаційна група, яка буде включати керівників виконавчої влади та decision makers з України, США, ЄС, Британії, Польщі та інших країн-партнерів.

Третій рівень – це тематичні групи за галузевими напрямками.

Також, як відзначив очільник уряду, Україна ініціює створення Advisory group, куди увійдуть європейські політики, американські та європейські економісти зі світовими іменами: «Це професіонали, які допоможуть не лише сформувати стратегію, але і продемонструвати наш рівень відкритості».

Прем’єр-міністр підкреслив, що План відновлення України писався на основі ключових принципів – наскрізних векторів, дотримання яких дозволить ефективно змінювати та відбудовувати країні.

Як заявив під час виступу на конференції президент України Володимир Зеленський, Україна пропонує свій національний План відбудови, для того, аби на його фундаменті раціонально реалізувати кожну ініціативу та саме в українських інтересах використовувати кошти, які спрямовуватимуться на відбудову.

Серед ключових принципів він відзначив такі:

безпека,

технологічність,

дотримання екологічних стандартів,

застосування «зелених» технологій,

реалізація принципів безбар’єрності;

спрямованість на інтереси громад,

прозорість – при плануванні, використанні коштів, відборі проектів.

А також – «максимальне укорінення проекту відбудови в реальному економічному житті України, щоб реалізувати все це і щоб результати відбудови працювали довгостроково, а отже – це створення робочих місць і нових виробництв в Україні, локалізація вашого бізнесу, ваших бізнес-процесів в Україні».

Володимир Зеленський наголосив на тому, що діяти необхідно негайно, оскільки наразі звільнили вже значну територію України – понад тисячу населених пунктів. Тому Україна представляє два рівні дій: стратегічний – і це означає відновлення всієї країни, а також тактичний. Це означає необхідність уже зараз швидко відновлювати все те, що можна відновити.

«Поки зберігаються руїни, зберігається й війна. Поки агресор може сподіватися, що саму основу життя він знищить, довготривалого миру не буде. Ось чому відбудова України буде найбільшим внеском у підтримання глобального миру з усіх, які тільки можливі. Ми можемо довести, що демократичний світ сильніший, Європа – могутніша, що наші цінності неможливо зруйнувати. І ми це обов’язково зробимо!», – звернувся до учасників конференції президент України.

ЄС також запропонував свою платформу для відбудови

Під час конференції президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала створення платформи ЄС із відбудови України після війни, розв’язаної росією.

За її словами, платформа буде визначати стратегічні спрямування й пріоритети відбудови України. У її фокусі буде «гарантована в майбутньому відбудова, вкорінена в якісному урядуванні».

«Ми вже запропонували уряду України створення платформи для визначення напрямку відбудови, яка б зібрала разом усіх партнерів. Чільне місце в ній посідатиме Україна. Адже рушієм наших дій будуть прагнення й бажання українського народу», – зазначила фон дер Ляєн.

У платформі братимуть участь провідні світові експерти й мислителі з питань відбудови, а «після літа» фон дер Ляєн спільно з міжнародними партнерами й канцлером Німеччини Олафом Шольцем організує конференцію високого рівня з цього питання.

Луганська декларація

Конференція з відновлення України (URC2022) старутвала 4 липня у швейцарському місті Лугано і триватиме два дні. До участі в конференції запрошені понад 40 держав і понад 20 міжнародних організацій. За підсумками конференції у Лугано 5 липня очікується ухвалення так званої Луганської декларації про засади подальшої співпраці.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.