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ЄС створить платформу для відбудови України

Ольга Денисяка

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Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у понеділок анонсувала створення платформи ЄС із відбудови України після війни, розв’язаної росією. Про це, як повідомляє Європейська правда, вона розповіла на міжнародній конференції з відбудови України у швейцарському Лугано.

«Ми вже запропонували уряду України створення платформи для визначення напрямку відбудови, яка б зібрала разом усіх партнерів. Чільне місце в ній посідатиме Україна», – зазначила фон дер Ляєн.

За її словами, платформа буде визначати стратегічні спрямування й пріоритети відбудови України. У її фокусі буде «гарантована в майбутньому відбудова, вкорінена в якісному урядуванні».

«Адже рушієм наших дій будуть прагнення й бажання українського народу», – підкреслила президентка Єврокомісії.

У платформі братимуть участь провідні світові експерти й мислителі з питань відбудови, а «після літа» фон дер Ляєн спільно з міжнародними партнерами й канцлером Німеччини Олафом Шольцем організує конференцію високого рівня з цього питання.

Зазначимо, що конференція з відновлення України (URC2022) починається 4 липня у швейцарському місті Лугано і триватиме два дні. До участі в конференції запрошені понад 40 держав і понад 20 міжнародних організацій. За підсумками конференції у Лугано у вівторок очікується ухвалення так званої Луганської декларації про засади подальшої співпраці.

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