Білорусь тримає 7 батальйонів на кордоні з Україною

Білорусь тримає своїх військових напоготові на кордоні з Україною, однак наразі прямий наступ є малоймовірним. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Так, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив, що загроза зі сторони Білорусі залишається, однак наразі є малоймовірною.

«Сьогодні прямої загрози з боку Білорусі немає, тому що не створено угрупування військ, не розгорнута система управління цим угрупуванням. Це основний елемент того, що йде безпосередня підготовка до бойових дій», – зазначив він.

За словами Скібіцького, Білорусь тримає поблизу кордону з Україною сім батальйонів Збройних сил, аби українська сторона спрямовувала туди підкріплення і менше уваги приділяла східним напрямкам.

«Це відволікає ресурси та засоби від нашого східного фронту. Крім того, постійне переміщення військ спрямоване на те, щоб тримати нас в напрузі», – пояснив представник розвідки.