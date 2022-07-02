У кожному районі Львова створять штаби оборони, – Садовий

Через можливу загрозу вторгнення зі сторони Білорусі в кожному районі Львова створять штаби оборони та продовжать формувати стратегічний резерв продуктів на випадок блокування шляхів постачання. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

Так, у Львові провели оперативну нараду за участю військового та цивільного керівництва міста. Основною метою було напрацювати план дій у разі вторгнення з боку Білорусі.

«У кожному районі міста буде створено штаб оборони та проведено додатковий вишкіл для членів добровольчих формувань тероборони. Поки ми не будемо переводити їх на цілодобове чергування. Але це рішення може змінитись у будь-який момент», – зауважив Садовий.

Окрім того обговорили створення резервних добровольчих батальйонів. До їхнього складу долучать працівників міськради та комунальних підприємств.

Також у Львові продовжують формувати стратегічний резерв продуктів на випадок блокування шляхів постачання та готуються до того, щоб забезпечити можливість обігріву без газу зимою.

Нагадаємо, в Головному управлінні розвідки МО України заявили, що Білорусь тримає сім військових батальйонів напоготові на кордоні з Україною, однак наразі прямий наступ є малоймовірним.

Також Білорусь продовжила терміни мобілізаційного навчання з 1 липня до 9 липня.