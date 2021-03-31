ОСТАННІ НОВИНИ

Україна подала заявку, аби борщ включили до спадщини ЮНЕСКО

Наталя Дуляба

|

Міністерство закордонних справ України подало заявку на включення українського борщу до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Про це Львівському порталу повідомили у PR-службі кулінара Євгена Клопотенка, який першим виступив за офіційне визнання борщу українською національною стравою.

Подана заявка (досьє) називається «Культура приготування українського борщу». Тепер її мають розглянути у ЮНЕСКО, втім процедура розгляду може тривати два роки.

«Номінаційне досьє «Культура приготування українського борщу» нарешті прямує до Парижу. Це важливий процедурний крок, який є початком формального просування на міжнародному рівні неперевершеного елементу української нематеріальної культурної спадщини для його включення до Репрезентативного списку ЮНЕСКО», – відзначила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова.

Реклама партнерів

Поданий документ складається із більше 700 сторінок доказів того, що борщ походить з України, він тісно переплетений з українською культурою в таких речах, як, наприклад, весільні та похоронні традиції, широко споживається по всій країні.

«Український борщ – українська національна страва, якій немає конкурентів. Досить маніпулювати і на ґрунті «російськості» борщу, бо правди не зміниш. Борщ – наш», – заявив міністр культури на інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Ініціатором офіційного визнання борщу українською національною стравою виступив відомий шеф-кухар Євген Клопотено. Саме з його подання восени 2020 року борщ включили до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини, а тепер кулінарна справа дійшла до ЮНЕСКО.

«Коли ви заходите в ресторан за кордоном, то швидше за все в меню ви побачите “Борщ (російський суп)”. Коли я дізнався про це, зрозумів, що треба захищати борщ, бо мова йде не просто про їжу, а про культурну ідентифікацію нації», – каже Євген Клопотенко.

Протягом двох років, коли триватиме розгляд заявки щодо борщу, Україна має продемонструвати, що борщ дійсно є цінністю для всієї держави: проводити фестивалі борщу, ввести День борщу, розробити телепрограми про цю страву тощо.

Зазначимо, що у списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО вже є український петриківський декоративний розпис, традиція косівської розписної кераміки та козацькі пісні Дніпропетровської області.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Влад Нагорний

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львів у ремонтах-2021
Наталя ДУЛЯБА
Львів у ремонтах-2021

Львівська мерія врешті затвердила бюджет розвитку Львівської міської територіальної громади на 2021 рік. Через пандемію ...

Клієнти «АТБ» подарували онкохворим дітям Львівщини шанс
Анастасія ПИЖ
Клієнти «АТБ» подарували онкохворим дітям Львівщини шанс

Клієнти «АТБ» подарували онкохворим дітям Львівщини шанс – Західноукраїнський спеціалізований дитячий медцентр отримав д...

Смерть дитини через неприкріплений люк у Львові: хто має відповісти
Наталя ДУЛЯБА
Смерть дитини через неприкріплений люк у Львові: хто має відповісти

У Львові через незакріплений каналізаційний люк загинув 10-річний хлопчик. За попередніми даними, комунальників двічі по...

Замість Центру польської культури – споруда-потвора у центрі Львова
Віктор КОРНІЄНКО
Замість Центру польської культури – споруда-потвора у центрі Львова

Будинок-привид, споруда-потвора, що оголеними колонами височить на початку вулиці Шевченка на розі з  вулицею Князя Ярос...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...