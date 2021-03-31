Україна подала заявку, аби борщ включили до спадщини ЮНЕСКО

Міністерство закордонних справ України подало заявку на включення українського борщу до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Про це Львівському порталу повідомили у PR-службі кулінара Євгена Клопотенка, який першим виступив за офіційне визнання борщу українською національною стравою.

Подана заявка (досьє) називається «Культура приготування українського борщу». Тепер її мають розглянути у ЮНЕСКО, втім процедура розгляду може тривати два роки.

«Номінаційне досьє «Культура приготування українського борщу» нарешті прямує до Парижу. Це важливий процедурний крок, який є початком формального просування на міжнародному рівні неперевершеного елементу української нематеріальної культурної спадщини для його включення до Репрезентативного списку ЮНЕСКО», – відзначила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова.

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Поданий документ складається із більше 700 сторінок доказів того, що борщ походить з України, він тісно переплетений з українською культурою в таких речах, як, наприклад, весільні та похоронні традиції, широко споживається по всій країні.

«Український борщ – українська національна страва, якій немає конкурентів. Досить маніпулювати і на ґрунті «російськості» борщу, бо правди не зміниш. Борщ – наш», – заявив міністр культури на інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Ініціатором офіційного визнання борщу українською національною стравою виступив відомий шеф-кухар Євген Клопотено. Саме з його подання восени 2020 року борщ включили до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини, а тепер кулінарна справа дійшла до ЮНЕСКО.

«Коли ви заходите в ресторан за кордоном, то швидше за все в меню ви побачите “Борщ (російський суп)”. Коли я дізнався про це, зрозумів, що треба захищати борщ, бо мова йде не просто про їжу, а про культурну ідентифікацію нації», – каже Євген Клопотенко.

Протягом двох років, коли триватиме розгляд заявки щодо борщу, Україна має продемонструвати, що борщ дійсно є цінністю для всієї держави: проводити фестивалі борщу, ввести День борщу, розробити телепрограми про цю страву тощо.

Зазначимо, що у списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО вже є український петриківський декоративний розпис, традиція косівської розписної кераміки та козацькі пісні Дніпропетровської області.

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Фото: Влад Нагорний