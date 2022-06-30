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СБУ викрила куратура угруповання, що розікрало військових бронежилетів на 25 млн

Андрій Котенський

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Спецслужба викрила та повідомила про підозру основному фігуранту організованого злочинного угрупування, який курував масштабну схему розкрадання військової гуманітарної допомоги на Львівщині вартістю 25 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні СБ України у Львівській області.

Зловмисником виявився  43-річний мешканець Львівщини. Саме він «вирішував» усі питання аби злочинне угрупування отримувало дозвільні документи від військових частин для безперешкодного перевезення амуніції через кордон. А згодом, замість передачі гумдопомоги на потреби ЗСУ, зловмисники продавали бронежилети отримуючи прибуток для власного збагачення.

Усім фігурантам схеми (в тому числі двом учасникам, яких викрили раніше) оголошено про підозру у вчиненні злочину за ч.3 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб) та ч. 3 ст. 201-2 (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, що 6 червня 2022 року спецслужба викрила одного з виконавців вказаної  протиправної схеми. Зловмисника було затримано на гарячому під час продажу партії бронежилетів.

15 червня 2022 року викрито та повідомлено про підозру одному з організаторів схеми. Зловмисником виявився 42-річний керівник одного з рекламних холдингів України.

Наразі триває останній етап проведення експертиз вилученої амуніції, для подальшої передачі на потреби ЗСУ.

Винуватцям загрожує від 5 до 7 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

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