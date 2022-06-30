СБУ викрила куратура угруповання, що розікрало військових бронежилетів на 25 млн

Спецслужба викрила та повідомила про підозру основному фігуранту організованого злочинного угрупування, який курував масштабну схему розкрадання військової гуманітарної допомоги на Львівщині вартістю 25 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні СБ України у Львівській області.

Зловмисником виявився 43-річний мешканець Львівщини. Саме він «вирішував» усі питання аби злочинне угрупування отримувало дозвільні документи від військових частин для безперешкодного перевезення амуніції через кордон. А згодом, замість передачі гумдопомоги на потреби ЗСУ, зловмисники продавали бронежилети отримуючи прибуток для власного збагачення.

Усім фігурантам схеми (в тому числі двом учасникам, яких викрили раніше) оголошено про підозру у вчиненні злочину за ч.3 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб) та ч. 3 ст. 201-2 (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, що 6 червня 2022 року спецслужба викрила одного з виконавців вказаної протиправної схеми. Зловмисника було затримано на гарячому під час продажу партії бронежилетів.

15 червня 2022 року викрито та повідомлено про підозру одному з організаторів схеми. Зловмисником виявився 42-річний керівник одного з рекламних холдингів України.

Наразі триває останній етап проведення експертиз вилученої амуніції, для подальшої передачі на потреби ЗСУ.

Винуватцям загрожує від 5 до 7 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

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