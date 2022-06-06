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На Львівщині чоловіки вкрали амуніції на понад 5 мільйонів гривень

Анастасія Диняк

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Служба безпеки України затримала злочинне угрупування, яке продавало бронежилети призначені для українських військових. Про це повідомили в СБУ.

Так, угрупування отримувало в посадовців ЗСУ дозвіл на безперешкодне перевезення військової амуніції через кордон, однак військові отримали лише кілька одиниць військового спорядження. Затримані завезли в України бронежилетів на понад 5 мільйонів гривень. Однак українські захисники його не отримали, замість цього чоловіки продавали амуніцію через Інтернет.

Одного з учасників затримали під час передачі чергової партії на понад 500 тисяч гривень. Під час обшуку у чоловіка вилучили документацію, яка підтверджує протиправну діяльність.

Затриманому повідомили про підозру за ч.3 ст. 201-2 (Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) КК України. Йому загрожує до семи років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на термін до трьох років та з конфіскацією майна.

 

Наразі триває слідство для встановлення та притягнення до відповідальності усіх причетних.

«Зокрема здійснюється отримання доказів співучасті у вчиненні даного злочину командуванням та військовими особами однієї з військових частин Львівщини, за ймовірного посередництва яких було реалізовано схему ввезення зазначених бронепластин нібито під виглядом гуманітарної допомоги», – йдеться в повідомленні.

Зауважимо, усю вилучену амуніцію передадуть на потреби Збройних Сил України.

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