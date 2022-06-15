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На Львівщині чоловіки привласнили військову амуніцію на 25 мільйонів гривень

Анастасія Диняк

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Правоохоронці затримали злочинне угрупування, яке завозило амуніцію нібито для ЗСУ, а потім продавало його. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, чоловіки отримали дозвіл на безперешкодне перевезення через кордон військового спорядження для українських військових. Зокрема, гарантійні листи від військової частини. Однак в подальшому захисне спорядження продавали через Інтернет. За один бронежилет затримані отримували 10 тисяч гривень.

4 червня правоохоронці затримали одного з учасників групи, 28-річного мешканця Львівщини, під час розрахунку за чергову партію амуніції. Чоловік отримував близько 500 тисяч гривень.

Правоохоронці встановили, що організатором злочинної схеми є 42-річний львів’янин, керівник одного з рекламних холдингів України.

Під час обшуків житлових, офісних та складських приміщень поліцейські вилучили близько трьох тисяч бронежилетів, загальна вартість яких становить близько 25 мільйонів гривень. Пізніше усю військову амуніцію передадуть на потреби армії.

Слідчі повідомили обом чоловікам про підозру за ч.3 ст.201-2 (Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до семи років за ґратами позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на термін до трьох років та з конфіскацією майна.

Наразі триває досудове розслідування та встановлюються особи усіх учасників злочинної схеми.

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