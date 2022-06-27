Замість Львівського мотозаводу побудують офіси та готель

На колишній території Львівського мотозаводу на вулиці Городоцькій, 182 збудують апарт-готель із торгово-офісними приміщеннями та підземним паркінгом. Відповідні містобудівні умови та обмеження на будівництво погодили для ТзОВ «Партнер – Капітал Буд» та ТзОВ «Тигрове Око» на сьогоднішньому виконавчому комітеті ЛМР.

Мова про погодження забудови двох ділянок загальною площею 0,2 га на колишній території Львівського мотозаводу. Ці землі призначені під будівництва офісів та адміністративних будівель висотою до 8 поверхів.

Раніше Львівський портал повідомляв, що на території Львівського мотозаводу збудують офіси, готель і житло. Львівська міська рада затвердила детальний план забудови цієї території території у липні 2021 року.

Для того, щоб реалізувати ці будівельні плани, земельні ділянки перевели з виробничої, комунально-складської категорії у громадську та житлову.

Розроблення детального плану території оплатило ТзОВ «Тигрове око». Згідно з даними аналітичної системи YouControl, його засновниками є львів’янин Василь Лакуста, уродженець Чернівецької області Володимир Ліпський, АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Валєнта» та львів’янка Зоряна Була.

Зоряна Була є власницею ТзОВ «Львів-Інвест-Груп», яке хоче збудувати багатоповерхівку на місці вілли Стецкевичів на вул. Замарстинівській, 213.

Водночас ТОВ «Партнер-Капітал Буд» зареєстрована у березні минулого року за юридичною адресою: Львів, вул. Щирецька, 36. Кінцевими бенефіціарними власниками є Любомира Була, Борис Стадник та Назар Буский.

Любомира Була також володіє ТзОВ «Західні будівельні інвестиції», що будує дві багатоповерхівки на вул. Перфецького у Львові.

Додамо, що Львівський мотозавод був одним із найбільших виробників велосипедів і мопедів у Радянському Союзі. Своє існування він припив у 1998 році. Зараз на території колишнього виробництва працює низка підприємств, яка дала свою згоду на заплановане будівництво.

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