Олігарх Ахметов подав позов проти Росії через знищення його майна

Олігарх Рінат Ахметов подав позов проти РФ до Європейського суду з прав людини через знищення його підприємств, зокрема маріупольського заводу «Азовсталь». Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі компанії бізнесмена SCM.

Так, Ахметов хоче через суд отримати «компенсації за грубі порушення його прав власності». Бізнесмен просить суд притягнути Росію до відповідальності за завданні руйнування. Йдеться зокрема про підприємства самого бізнесмена, у тому числі й «Азовсталь» у Маріуполі.

Окрім того, олігарх позивається за мародерство й викрадення експортних товарів. У суді його інтереси представлятиме міжнародна юридична фірма Covington & Burling LLP.

«Я – за допомогою найкращих українських і американських юристів – подав скаргу до Європейського суду з прав людини про відшкодування збитків. Цей позов – одна з перших міжнародних юридичних дій проти Росії, мета якої – зупинити злочинну діяльність російського агресора, знищення української економіки й розкрадання українських активів», – зауважив Ахметов.

Також у позові йдеться про забезпечення негайних заходів, які не допустять подальшої блокади українських портів, мародерства, крадіжки зернових, а також сталі, виготовленої підприємствами Ахметова.

Нагадаємо, більше 80 днів українські захисники тримали оборону Маріуполя та самого заводу «Азовсталь». 16 травня із території «Азовсталі» у тимчасово окупованому Маріуполі вивезли 53 важкопоранених військових лікарні у місті Новоазовськ на Донеччині, яке перебуває теж під окупацією. Там українцям мають надати всю необхідну медичну допомогу. Ще 211 захисників гуманітарним коридором евакуювали в захоплене росіянами селище Оленівка на Донеччині.

Віце-прем’єрка Ірина Верещук заявила, що після стабілізації стану важкопоранених українських військових із «Азовсталі» їх обміняють на російських військовополонених.

Зі свого боку в Міноборони наголосили, що іншої формули порятунку українських захисників «Азовсталі» немає.

Тим часом у росії хочуть визнати українського полку «Азов» терористичною організацією і заборонити обмін його бійців.

Західні ЗМІ писали, що 17 травня з «Азовсталі» виїхали щонайменше 7 автобусів з українськими бійцями під контролем російських окупантів. 256 захисників, включно з 51 пораненим, вивезли в колонію в Оленівці. Українських бійців будуть допитувати.